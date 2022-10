Možná ste sa už s diamantovým maľovaním stretli, možná nie. Pravdou je, že ide o akúsi formu vytvárania detailných jemných mozaík na plátno. Vyžaduje trpezlivosť, ale je to zábava skutočne návyková. Poďte ju vyskúšať. Vybrali sme päť motívov, ktoré rozhodne stoja za to, aby ste si medzi nimi našli ten najatraktívnejší pre svoje možná úplne prvé maľovanie.

Vo svete, ale aj u nás, nie je diamond painting, či tiež 5D diamantové maľovanie neznáme. Samolepiace plátna s predtlačenými motívom a s drobnými kamienkami k nalepeniu kúpite vo výtvarných potrebách, v hračkárstve, ale tiež v hypermarkete. To vypovedá o kvalite takto predávaných obrazov a nižšia kvalita i nezaujímavosť motívov celkovo dehonestuje túto unikátnu hobby techniku vhodnú pre kreatívne trávenie voľného času v podstate takmer v akomkoľvek veku. Viete, že to ide aj inak? S prémiovými produktami pre diamantové maľovanie?

Čo vlastne diamantové maľovanie je?

Ide o techniku pri ktorej sa obraz vytvára pomocou nalepovanie drobných kamienkov na plochu plátna. Drobné malé farebné kamienky, nepravé diamanty, sa za pomoci vhodných pomôcok lepia jeden vedľa druhého na predtlačené plátno až nakoniec vytvoria obraz „namaľovaný“ z diamantov. Tieto diamanty sú skutočne maličké a vy vlastne tvoríte obraz za pomoci úchvatnej mikromozaiky.

Vďaka tejto techniky vznikajú úchvatné obrazy. Možná ste si už podobný obraz vytvorili trebárs technikov maľovanie podľa čísiel. Diamantová mozaika však vyžaduje ešte pozornejšiu prácu. Výsledok je však úchvatný a stojí za hodiny, ktoré lepením strávite. Diamantová mozaika je kráľovnou na kľúč predpripravených kreatívnych techník. Oplatí sa však siahnuť po tom najlepšom na trhu. To ponúka projekt Diamondi: Diamantove-malovanie.sk. Ide o projekt najväčšieho európskeho výrobcu predpripravených motívov pre diamantové maľovanie.

Hobby technika, ktorá vás dostane aj svojou kvalitou

Diamondi ponúka exkluzívne diamantové maľovanie s rámom aj bez neho, pokiaľ chceme ušetriť. Zákazníci dostávajú to najlepšie. Výrobky sú vyrobené v Európe z najkvalitnejších materiálov. Každému je s objednávkou dodané samolepiace prémiové plátno prekryté priehľadnou ochrannou fóliou proti vysychaniu a znečisteniu, s predtlačeným motívom, k nemu diamanty v prémiovej kvalite. Nechýbajú ani doplnky potrebné pre maľovanie diamantmi: pero v prémiovej kvalite s dvomi násadami, vosková hmota pre jednoduché zachytávanie diamantov, miska pre naberanie diamantov, kvalitná pinzeta, znovupoužiteľné vrecúška s prémiovými diamantami, farebná predloha aj háčiky na zavesenia vytvorenej mozaiky – diamantového obraz na stenu.

Takto pripravené maľovanie s diamantami vás nestojí ani o korunu viac, ako zaplatíte pri nákupe produktu. Dostanete všetko, čo potrebujete, doslova do posledného diamantu.

Prečo si zvoliť diamantovanie od Diamondi?

Rozhodne sa nenechajte zlákať no name produktami v nízkej kvalite. V čom vyniká prémiové diamantové maľovanie Diamondi? Plátno je špeciálne vybrané a spracované tak, aby vyhotovovalo vytváraniu diamantovej mozaiky. Je odolné vlhkosti, dokonca vode a nečistotám. Je mäkké, ale nekrčivé, bez záhybov a hrbolčekov. Lepidlo nanesené na plátno ho nekrčí a plátno zostáva krásne napnuté. Lepiaca vrstva je extra hrubá, aby diamanty pekne priľnuli k plátnu. Veľmi kvalitná je aj potlač na plátne. Motív je výborne viditeľný až do najmenších detailov. Prekrýva ho priehľadná fólia, cez ktorú je motív dobre viditeľný.

Veľmi kvalitné sú taktiež mozaikové diamanty. Vyrábajú sa z prémiovej živice, sú perfektne dohladka vybrúsené, takže obraz sa krásne leskne a nie je matný. Na žiarivosť diamantov bol pri ich výrobe kladený mimoriadny dôraz. Prispievajú k tomu aj jasné farby diamantov. Diamantovanie s Diamondi je naozaj veľmi verné. To aj preto, že je k dispozícii až 450 odtieňov farieb diamantov. To z vás urobí skutočného diamantového maliara.

Vyberte si z piatich najobľúbenejších motívov

Ako začiatočník v diamantovom maľovaní, ale aj ako pokročilejší kreativec, sa v množstve tém a motívov rýchlo stratíte. Veď Diamondi má v ponuke aktuálne až 2800 originálnych motívov z rôznych oblastí. Zaujíma vás, ktoré sú tie najobľúbenejšie?

Príroda a kvetiny

Príroda, krajinky, zátišia, rôzne kvetinové aranžmá, aj kvetiny v umeleckých dielach, napríklad slnečnice od Van Gogha, to sú motívy, ktoré neprekoná snáď nič. Vypadajú nádherne, obvykle hýria farbami, ale sú tiež pomerne náročné. Kombinujú hodne farieb a odtieňov. Ale výsledok je nakoniec dychberúci. Predstavte si trebárs vázu plnú lúčnych kvetín, kde v pozadí za ňou je rozostrená kvitnúca lúka. Nechceli by ste si s pomocou diamantov namaľovať práve takto nádherný výjav?

Zvieratá a domáci maznáčikovia

Ak v niečom vynikáme, tak v množstve chovaných zvierat v domácnosti. Už dávno to nie sú úžitkové zvieratá. Členmi rodiny sa stali psíkovia, mačky, ale dokonca aj zajačikovia, myši, morské prasiatka aj ďalší operenci a chlpáči. A pretože ich tak miluje, radi si ich tiež vystavíme doma ako obrázok. To je dôvod, prečo je práve táto kategória medzi piatimi najobľúbenejšími. Vyberte si obľúbené zvieratko, alebo si nechajte urobiť diamantový obraz vášho maznáčika na mieru. Diamondi totiž pripravuje podklady pre diamantové maľovanie aj z vlastných fotografií.

Mandaly a abstraktné obrazy

Niekomu sadne viac abstrakcia, než konkrétny motív. Veľmi obľúbené a so spirituálnym nádychom sú mandaly. Poskladané z diamantovej mozaiky vypadajú až neuveriteľne krásne. Máte chuť tvoriť jednu mandalu za druhou. Podobne krásne ale vypadajú aj iné abstraktné obrazy. V modernom interiéry sú nádherne. Lesk diamantových obrazov je neopakovateľne krásny.

Ľudia a osobnosti

Obľúbené sú však aj diamantové obrazy s ľuďmi a osobnosťami. Môžete si vybrať neznámych mužov a ženy. Ale aj spevákov a hercov, športovcov, alebo filmové postavy. Veľmi obľúbené sú obrazy s deťmi. Zamilujete si obrazy anjelov. Namaľovať pomocou diamantov si môžete svoju Dámu s hranostajom od Leonarda da Vinci, aj Dámu s jednorožcom od Raffaella. Práve ľudia na majstrovských dielach bývajú najobľúbenejší.

Mestá a miesta

Väčšina z nás rada cestuje a rada tiež objavuje nové miesta. Poďte ich objavovať pomocou diamantových obrazov. Alebo si obrazom pripomeňte miesta, ktoré ste už kedysi v skutočnosti navštívili. S diamantovým maľovaním od Diamondi sa dá precestovať celý svet.

Nezabudnite na obrazy podľa vlastnej fotografie

Diamondi však okrem už zmienených 2800 predpripravených obrazov, vlastných, od známych umelcov, ale tiež licencovaných, ponúka taktiež diamantové obrazy podľa vlastnej fotografie. Z diamantov si ti tak urobíte vlastnú svadobnú fotografiu, obraz vášho bábätka pár dní po narodení, či obraz vášho psa a mačky. Práve obrazy podľa vlastnej fotografie bývajú veľmi obľúbené. Nedostatkom fotografií, ktoré by sme si mohli nechať pripraviť ako diamantové maľovanie, určite netrpíme. Fotíme neustále a predovšetkým v mobilnom telefóne máme obrovské množstvo rôznych fotografií.

Diamantové maľovanie pre deti

Napadlo vás, že by mohli s diamantmi maľovať aj deti? Diamantové maľovanie pre deti je zábavné, kreatívne a taktiež bezpečné. Deti nad tri roky u vedia, že sa malé diamanty jesť namaľujú a taktiež nedajú. V e-shope si je možné vybrať motívy, ktoré sú pre deti atraktívnejšie. Rovnako ako aj menej náročné.

Prečo sa pustiť do diamantového maľovania a pre koho sa hodí?

Tvorenie a kreatívne činnosti sú stále obľúbenejšie. Pre deti je tvoriť a vyjadrovať sa výtvarným prejavom úplne prirodzené. Ako rastú, získané schopnosti v oblasti jemnej motoriky im potom pomôžu pri tvorivej činnosti, akou je aj diamantová mozaika, či diamantové maľovanie. Už v mladšom školskom veku sú zrelé pre toto tvorenie. Určite to neodkladajte a vyskúšajte to. Ak dieťa o diamantové maľovanie prejaví záujem trebárs už v predškolskom veku, doprajte mu ho. Vyberte vhodný detský motív, ale aj nižšiu obťažnosť, a nechajte dieťa tvoriť.

Ale diamantové maľovanie je tu samozrejme hlavne pre dospelých. Nenechajte sa spliesť. Baví aj mužov, aj keď samozrejme hlavnou cieľovou skupinou sú kreatívne zamerané ženy. Diamond painting je zábava, ale aj veľmi užitočné hobby. Odbúrava stres, pomáha sa odreagovať, taktiež zlepšuje jemnú motoriku. Rozvíjať ju je dôležité nielen pre deti od narodenia až do predškolského veku, ale aj u nás, dospelých. S vekom ju strácame, nepomáha ani jednotvárna činnosť s rukami u počítača.

Diamantovanie podporuje tiež regeneráciu ľudí po úrazoch a rôznych nepriaznivých zdravotných príhodách. U seniorov pomáha udržovať kognitívne funkcie, ale tiež má pozitívny vplyv na vekom sa vytrácajúcu motoriku.

Diamantové maľovanie ako úžasný darček

Blížia sa Vianoce a budeme opäť premýšľať nad vianočnými darčekmi. V diamantovom maľovaní ste určite jeden objavili. Môžete si obraz pre diamantové maľovanie kúpiť dopredu a venovať ho už ako hotovú mozaikou. Nechajte si však dosť času na jej tvorenie. Ale je tu aj druhá možnosť. Venujte diamantovú mozaiku ako podklad pre vlastné tvorenie toho, komu ju venujete. Vyberte si z obľúbených motívov, alebo si nechajte pripraviť mozaiku podľa dodanej fotografie. A ak sa vám nechce čakať až do Vianoc, smelo začnite diamantovými obrazmi obdarovávať svojich blízkych už teraz.