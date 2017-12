Do leta je síce ešte ďaleko, no vy už teraz môžete premýšľať o tom, ako si ho spríjemniť. Pokiaľ žijete v rodinnom dome, určite uvítate na svojom dvore novučičký bazén, vďaka ktorému už nebudete musieť vyrážať nikam na dovolenku. Spolu s bazénom si však nezabudnite zaobstarať aj bazénové príslušenstvo. Postará sa nielen o kvalitu vody, ale aj chvíle plné pohody.

Doplnky na údržbu bazéna

Keď vonku začne byť tak príjemne, že sa pomaly začneme zbavovať dlhých rukávov a nohavíc a čoraz častejšie si pochutnávame na zmrzline, je to to pravé obdobie skočiť si do bazéna. Každá rodina si zvolí taký typ bazéna, ktorý vyhovuje priestorovým možnostiam pozemku, ale tiež počtu ľudí, čo ho budú využívať. V mnohých prípadoch sa dá bazén využívať aj celoročne, a to vďaka kvalitnému zastrešeniu a bazénovému príslušenstvu. Ak ste sa o kúpe bazéna dohodli len pred časom a pomaly ste si naň začali odkladať miesto letnej dovolenky, nezabudnite, že okrem bazéna treba myslieť aj na bazénové doplnky. A hoci ich označenie znie tak, akoby neboli vôbec potrebné, ich pomoc oceníte najmä pri údržbe bazéna a vody. Kúpanie v zelenej vode by ste si neužili a možno by sa na istý čas stala príbytkom žiab a hmyzu. Preto si ešte pred odštartovaním kúpacej sezóny zaobstarajte čistiacu chémiu do vody alebo príslušenstvo k bazénom, ktoré sa stará o bezchlórovú úpravu vody. Ide napríklad o UV lampy, dezinfekčný ionizátor alebo najlacnejší variant – slanú úpravu vody. Tieto bazénové doplnky sa postarajú o to, aby bola voda priezračne čistá, bez baktérií, plesní a rias, a zároveň sú šetrné k vašej pokožke, očiam a životnému prostrediu. O čistenie bazénovej vody sa pričiní aj piesková filtrácia, ktorá ju zbaví viditeľnej špiny. Rovnako tak pracuje aj bazénový vysávač. Aby sa však údržba bazéna pre vás nestala nepríjemnou povinnosťou, vyberajte si také vysávače, ktoré sa budú činiť miesto vás. Ideálnymi budú automatické a poloautomatické bazénové vysávače, ktoré spoľahlivo vyčistia steny aj dno bazéna, zatiaľ čo vy sa budete práve opaľovať. Príslušenstvo na čistenie bazéna môžete pokojne kombinovať, výsledkom bude dokonale kvalitná voda.

Wellness vďaka bazénovému príslušenstvu

Wellness si môžete užívať priamo u vás doma. Stačí, ak si spolu s bazénom zaobstaráte také príslušenstvo, ktoré sa postará o príjemný relax. Vo večerných hodinách si napríklad môžete zapnúť bazénové osvetlenie pre dotvorenie tej správnej atmosféry. Hitom je aj protiprúd do bazéna zabezpečujúci šumivý vodný prúd, ako v interiérových, tak aj v exteriérových bazénoch. Takto budete môcť na vlastnej koži zažiť účinky hydroterapie a užiť si príjemnú masáž ako vo vírivke. Prúdenie vody a vzduchu sa dá v bazéne s protiprúdom regulovať podľa vlastných požiadaviek. Pokiaľ radi športujete, môžete si skúsiť v bublinkovom kúpeli napríklad aj zaplávať a ešte lepšie posilniť svoje svaly. Aj protiprúd do bazéna je ten druh bazénových doplnkov, ktoré nijako nenarúšajú vzhľad bazéna a zvyšujú zážitok z kúpania. Na to, aby ste zregenerovali svoje sily, už nemusíte cestovať do kúpeľov ani na dovolenku k vode, pretože bazén s príslušenstvom sa o túto pohodu postará, a nie za veľa peňazí.