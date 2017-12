Keby sa vás niekto spýtal, že čo je podľa vás základným kameňom domu alebo bytu, ako by ste odpovedali? Nejaký mudrlant by povedal, že predsa základy a steny. Niekto za základný kameň domu považuje krb. Stará mama, ktorá už zle počuje, by vám odpovedala, že hrachovú polievku. Základným kameňom domu by však malo byť niečo naozaj základné, bez čoho by ste sa nezaobišli… Krb ľahko nahradíte radiátorom a výsledok bude rovnaký, čo však taká sedačka? Sedačky sa jednoducho nedajú nahradiť ničím a pokiaľ nemáte masochistické sklony, určite máte nejakú doma aj vy. Keďže sedačka je skutočne základom každého príbytku, nemala by to byť len „nejaká“ sedačka. Sedačka je totiž miestom, kde sa dejú veci. Miestom, z ktorého pozeráte hokej, futbal, kde večeriate a ak sa pohádate s manželkou, aj spíte. Zainvestovať do poriadnej sedačky sa tak skutočne oplatí.

Čo takto slovenské sedačky?

Keď sa povie sedačky na mieru, mnohí z nás si predstavia nejakú drahú, ručne skladanú taliansku sedačku. Áno, taká sedačka je naozaj tak drahá, že z nej potom radšej ani nedávate dole plastovú ochrannú fóliu, v ktorej je zabalená. Zaujímavým riešením tak môžu byť pohovky, na ktorých výrobnom štítku stojí – Made in Slovakia. A keď sa povie sedačky na mieru, myslia sa tým skutočne sedačky na mieru, nie len nejaké úpravy štandardných modelov či výber inej farby poťahu. Môžete si tak sedačku prispôsobiť presne podľa svojich predstáv o rozmeroch, materiáloch… Zaujímajú vás kožené sedačky, ktoré budú mať rozmer presne 123,4 centimetra? Žiadny problém! Rovnako ako rôzne rohové sedacie súpravy. Takto na mieru vyrobený nábytok ocení asi každý, o to viac, ak ho môžete získať za dostupnú cenu. Ak vás na mieru vyrobená sedacia súprava láka, nechajte si jednu alebo pokojne aj dve vyrobiť aj vy, rozhodne nebudete ľutovať!