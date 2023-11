Prečo meniť pneumatiky podľa sezóny?

Čas výmeny pneumatík nastáva už o pár dní. Niektorí motoristi ich už dokonca menili, a to hlavne tí, ktorí žijú v horách. Počasie zatiaľ k výmene nenabáda, ale nikdy neviete, kedy sa zmení a vy budete nútení nechať automobil v garáži. Prečo je vlastne výmena pneumatík podľa sezóny potrebná?

Dôležitosť výmeny pneumatík v závislosti od počasia

Výmena pneumatík podľa sezóny je kľúčovou pre bezpečnú a pohodlnú jazdu na cestách. Rôzne počasie a teplotné podmienky vyžadujú rôzne druhy pneumatík, čo zvyšuje bezpečnosť vodiča a výkonnosť vozidla. Na jeseň a v zime je dôležité používať zimné pneumatiky, zatiaľ čo na jar a v lete by ste mali mať na aute letné pneumatiky. Prečo je výmena dôležitá?

Bezpečnosť na cestách: Zimné, dokonca aj tie najlacnejšie pneumatiky, majú lepšiu trakciu na snehu a ľade, čo pomáha vodičovi udržať kontrolu nad vozidlom. Naopak letné pneumatiky sú navrhnuté pre teplejšie podmienky a poskytujú lepšiu stabilitu a brzdný výkon na suchom povrchu.

Šetrenie pneumatík: Používanie pneumatík určených pre aktuálnu sezónu znamená, že sa menej opotrebovávajú, čo predlžuje ich životnosť.

Zákony: Väčšina krajín, vrátane Slovenskej republiky, majú platné zákony, ktoré regulujú povinnosť používania sezónnych pneumatík. Tieto predpisy majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť riziko nehôd.

Kedy sa menia letné za zimné pneumatiky?

Na Slovensku platí zákon, ktorý reguluje povinnosť používať zimné pneu od 15. novembra do 31. marca. Počas tejto doby sú zimné pneumatiky povinné na všetkých štyroch kolesách motorového vozidla, keď je na vozovke súvislá vrstva snehu alebo ľadu. Zimná pneumatika by mala mať na bočnici označenie M+S (Mud and Snow) alebo snehovú vložku (horskú vložku s kopčekmi). Pokiaľ nebudete mať zimné pneumatiky v tomto období, hrozby sú dve – dostanete pokutu a hrozí vám vyššie riziko nehody.

Meniť pneumatiky doma alebo v servise?

Mnoho vodičov sa rozhodne meniť pneumatiky doma v garáži, ale existuje niekoľko dôvodov, prečo je lepšie nechať túto úlohu na profesionáloch v servise. Výmena pneumatík nie je z hľadiska prevádzkových nákladov vozidla až tak vysoká položka. Iste vás nevyjde toľko ako hliníkové disky. Počas výmeny pneumatík v servise získate tieto výhody:

Správne vyváženie a nastavenie geometrie – rovnomerná opotrebovanosť pneumatík a optimálna stabilita vozidla na ceste.

Profesionálne vybavenie – servisy majú vybavenie šetrné k pneumatikám i diskom. Riziko poškodenia je minimálne.

Kontrola opotrebenia a porúch – pri výmene v servise pracovníci vykonajú aj kontrola opotrebenia pneumatík a detegujú prípadné poruchy.

Tip na záver: Výmena pneumatík je dôležitým aspektom bezpečnosti a výkonu vozidla. Preto nezabudnite dodržiavať zákony týkajúce sa výmeny pneumatík v závislosti od sezóny. Zvážte možnosť výmeny pneumatík v profesionálnom servise, aby ste si zaistili bezpečnú a spoľahlivú jazdu na cestách.