Na Slovensku máme veľké a kvalitné lyžiarske strediská, ktoré ročne navštívia nielen Slováci, ale aj zahraniční turisti. Nie je však ničím výnimočným, že tak ako cestujú ľudia zo zahraničia k nám, tak aj my sem tam vybehneme do inej krajiny. Zimnú dovolenku pritom nemusíme vždy tráviť len na slovenských svahoch, no oplatí sa spoznávať aj tie rakúske, talianske či francúzske. Práve tieto strediská ponúkajú nadšencom zimných športov kvalitnú dovolenku so stovkami kilometrov upravovaných tratí, ale aj s mimolyžiarskymi aktivitami, ktoré ocenia najmä rodiny s deťmi. Pri výbere lyžiarskeho strediska sa riadime nielen cenou, ale aj kvalitou a dĺžkou ponúkaných zjazdoviek. Ak sa však vyberiete na zimný oddych na viacej dní, určite vás poteší wellness, bazény alebo bežkárske trate. Vybrali sme pre vás TOP 5 najlepších lyžiarskych stredísk v Európe, ktorých návštevu nielenže neoľutujete, ale bude pre vás zážitkom na celý život.

Val di Fiemme – Taliansko

Toto stredisko patrí k najnavštevovanejším v Taliansku a to najmä kvôli jeho širokej palete zjazdoviek, ktoré majú prepracovaný systém zasnežovania. Zimné športy si tu užijú nielen lyžiari, ale aj snowboardisti, ktorí majú k dispozícii špeciálne zjazdovky. Stredisko disponuje aj bežeckými traťami a to v dĺžke 150 kilometrov, čo je naozaj úctyhodné číslo. Veľkým benefitom pre návštevníkov je, že v cene skipasu majú zahrnuté aj vstupy do bazénov, skibus, nočné lyžovanie alebo dokonca korčuľovanie. Vzdialenosť od slovenských hraníc je 750 kilometrov, no vďaka diaľnici je cesta veľmi rýchla a pohodlná. Ubytovanie je možné priamo v areáli strediska, kde si viete zohnať lacné bývanie v kvalitných hoteloch a apartmánoch.

Sella Ronda – Taliansko

Tento lyžiarsky okruh je známy ako najväčšie lákadlo v oblasti Dolomiti Superski, nakoľko ide s veľkou pravdepodobnosťou o najznámejšiu ski tour v Európe. Stredisko ponúka 250 zjazdoviek v dĺžke takmer 400 kilometrov, čo je naozaj neuveriteľné číslo a väčšiu ponuku v Európe nájdete len ťažko. Ak ste z tých, ktorí neradi lyžujú celý deň na jednom svahu, Sella Ronda je pre vás perfektnou voľbou, kde máte k dispozícii 170 lanoviek a vlekov. Zaujímavosťou tohto strediska je v strede ležiaci monumentálny horský masív Gruppo del Sella, ktorý je obtočený lanovkami a ponúka návštevníkom prepojenie viacerých vlekov a trás.

Kitzbuhel – Rakúsko

Toto luxusné rakúske stredisko je známe najmä kvôli extrémne náročnej zjazdovke Streif, kde sa každý rok koná závod Svetového pohára, na ktorých sa tešia milióny ľudí po celom svete. Miesto je výnimočné aj ponukou snowboardovej arény, ktorú len tak niekde nenájdete. Hoci stredisko patrí k tým drahším, návštevníci majú možnosť ubytovať sa lacnejšie v dedinke Uttendorf prepojenej s areálom lanovkou. Vďaka tejto možnosti je tak lyžiarske stredisko dostupné nielen pre boháčov, ale aj obyčajných ľudí túžiacich po skvelom zimnom zážitku. Tí najnáročnejší si môžu kúpiť skipas, s ktorým môžu lyžovať na všetkých tratiach tejto časti Álp.

Kaprun – Zell am See – Rakúsko

Kaprun a Zell am See nachádzajúce sa v rakúskych Alpách sú výbornou voľbou pre ľudí, ktorí chcú na tratiach vyskúšať niekoľko stupňov náročnosti naraz. Oblasť je tvorená tromi strediskami s celkovou dĺžkou 138 kilometrov, kde si zaručene vyberie každý návštevník. Charakteristickým znakom je výborne fungujúca sieť skibusov, na ktorú sa môžete spoľahnúť a máte ju v cene každého skipasu. Tak, ako aj v iných drahších strediskách, lacnejšia možnosť ubytovania je pár kilometrov od zjazdoviek a to konkrétne v Maishofene, do ktorého sa pohodlne dostanete spomínaným skibusom. Ponuka je široká aj pre rodiny s deťmi a bežkárov, ktorých prekvapí veľké množstvo upravovaných tratí od športových až po vyhliadkové.

Savoie – Francúzsko

Francúzsko sa môže pochváliť najrozsiahlejšou a najvyhľadávanejšou lyžiarskou oblasťou na svete s názvom Trois Vallées. Toto stredisko disponuje 610 kilometrov dlhými zjazdovkami, ktoré sa darí udržiavať vďaka dobrým snehovým podmienkam a kvalitnému zasnežovaniu. Lyžovať sem môžete prísť počas ôsmych mesiacov v roku čo stíhajú to aj tí, ktorí si počas zimy nevedeli nájsť čas. Na svoje si prídu aj lyžiari, ktorí radi jazdia mimo vyznačených tratí, no prevádzkovatelia upozorňujú na zváženie možného rizika a precenenie vlastných schopností. Savoie je však výbornou voľbou aj pre rodiny s deťmi, nakoľko sa tu nachádzajú trate nielen pre náročných, ale aj začiatočníkov.