Paraziti obecne nepatria medzi obľúbený hmyz. V neobľúbenosti potom jednoznačne dominuje kliešť, správne kliešť obyčajný, či latinsky Ixodes ricinus. Veď komu by bol milým parazit sajúci krv, naviac pevne prichytený k telu a šíriaci závažné až smrteľné ochorenia? Žije tu však s nami, a keď už nás „napadne”, je dôležité vedieť, ako si s týmto nepríjemným a aj nebezpečným parazitom poradiť a odstrániť ho.

Poznáte výraz: „Drží sa ako kliešť“? Tak ten je viac ako pravdivý. Ak sa vám na tele kliešť uchytí, drží sa skutočne pevne. Dokonca aj ten neprisatý, zatiaľ iba lezúci po našim tele, sa drží pomerne neodbytne a zhodiť ho z tela vyžaduje nejakú tú väčšiu snahu. Keď sa prisaje na kožu, dá sa jednoducho odstrániť iba v počiatočnom štádiu prisatia, potom zas v závere, keď už je nacucaný a chystá sa vlastne sám naše telo opustiť. Medzifáza, v ktorej ho na svojom tele objavíme najčastejšie, je problematická. Kliešť drží pevne a rozhodne nechce svoj zdroj potravy len tak dobrovoľne opustiť. Potrebujeme ho však z nášho tela dostať čo najskôr. Ako na to a prečo je vlastne kliešť tak nebezpečný?

Choroby z kliešťa

Kliešť prenáša choroby s trvalými následkami, ktoré môžu byť príčinou trvalého poškodenia aj smrti. Notoricky známa je lymská borelióza a kliešťová encefalitída. Nebezpečnými sú však tiež ehrlichióza, babazióza, tularémia a pokračovať by sme mohli rozhodne ďalej. Tieto choroby môže u nás prenášať niektoré z až 30 druhov kliešťov, ktoré sa na našom území vyskytujú. Obecne ich však existuje ešte viac. Zaujímavosťou je, že jeden druh kliešťa v USA, zjednodušene povedané, „vyrába“ dokonca vegetariánov. Vďaka obsahu alfa-galaktózy vo svojich výlučkoch dokáže totiž spôsobiť alergiu na červené mäso. Našťastie nie na ryby a hydinu. U nás sa nevyskytuje, ale milovníci steakov by určite mali spozornieť.

Ochorenia s kliešťa majú trvalé následky. Niektoré sú dokázané, u niektorých sa predpokladá, že by mohli byť príčinou. Takou je napríklad chronická únava, ktorá sa stále častejšie pripisuje práve nákazou z kliešťa.

Na kliešťa platí prevencia

Dôležité je predovšetkým kliešťa odpudiť vhodnou prevenciou a taktiež vedieť, ako vybrať kliešťa. Prevenciou sú predovšetkým vhodné repelenty s vyšším obsahom účinnej látky. Dôležité je pohybovať sa mimo vysokú trávu a kríky. Kliešť sa obvykle vyskytuje do výšky jedného metra a obľubuje vlhkejšie prostredie. Kliešťa nechytíme len v lese, ale aj v parku či na záhrade. Tu je prevenciou sekanie trávniku, zábrana proti prichádzajúcim zvieratám z lesa, ktoré môžu kliešťa priniesť na srsti, ale aj rôzne bariéry. Napríklad betónové múriky okolo pozemku, vydláždené plochy, štrkové plochy apod.

Ako vybrať kliešťa?

Kliešťa je dôležité vybrať čo najskôr. Tak sa zabráni nákaze niektorou z chorôb, ktorou môže byť kliešť infikovaný. Mali by sme sa vyhnúť dotyku kliešťa rukou. Takto sme totiž schopní nakaziť sa prostredníctvom drobných raniek či cez očné spojivky. Ideálne je použiť špeciálny háčik, kartu na kliešťa, ale aj pinzetu. Tá by však nemala byť príliš ostrá ani by plôšky nemali na seba presne priľnúť. Kliešťa totiž nechceme pretrhnúť, ani vytlačiť jeho obsah do rany. Funguje vykývanie, ale aj vyťahovanie opatrnou rotáciou. Vždy dezinfikujeme – pred ťahaním, po ňom, potom ešte opäť opakovane. Určite sa nesnažíme podľa starých rád kliešťa udusiť olejom alebo masťou. Pri tomto postupe je naopak zvýšené riziko nákazy.

Ak vám po kliešťovi zostane v ranke hlavička, nemusíte panikáriť. Ide obvykle len o hlavu, kde sa nákaza nenachádza. Hlavičku je možné nechať vyhnisať, vytiahnuť pinzetou, alebo ihlou. Opäť starostlivo dezinfikujte.