Pre niekoho sú drony hračkou, pre iného pracovným nástrojom. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, viete, na čo by ste si mali pri hľadaní najvhodnejšieho modelu dronu dať pozor? Vybrali sme pre vás najdôležitejšie tipy, s ktorými pri kúpe drona neurobíte krok vedľa. Ktoré to sú?

Kupujete prvý dron?

Ak kupujete svoj prvý dron na ovládanie, nemusíte sa vydať hneď cestou najvyššej kvality a ceny. Na začiatku si položte otázku, či kupujete dron ako hračku na lietanie, alebo nástroj na natáčanie z vtáčej perspektívy. Aké ďalšie kritéria sú pre vás dôležité? Určite je to čas, ktorý vydrží dron vo vzduchu na jedno nabitie. Lacnejšie modely zvládnu lietať len pár minút, tie kvalitnejšie aj viac ako 20. Počítajte však s tým, že výrobca udáva túto dĺžku v ideálnych podmienkach – ak fúka vietor, čas sa skráti. Porovnajte aj dosah ovládača, zistite, či sa akumulátor dá vymeniť a aj to, či sa dajú kúpiť náhradné diely.

Aké ovládanie je výhodnejšie

Drony si môžete najčastejšie vybrať s dvomi typmi ovládania – páčkový ovládač alebo riadenie pomocou aplikácie v smartfóne či tablete. Ktoré je lepšie? Každému vyhovuje niečo iné, vo väčšine prípadov však platí, že páčkové ovládanie má lepší dosah a v porovnaní s aplikáciou v smartfóne je aj presnejšie. Tiež existujú drony, ktoré môžete spojiť s virtuálnymi okuliarmi a lietaniu dodať úplne nový zážitok. Myslite však na to, že počas používania musíte mať podľa našej legislatívy dron neustále na očiach.

Drony s kamerou, alebo bez nej?

Ak dron nechcete iba pre zábavu, kamera alebo aspoň možnosť pripevniť naň externú kameru by nemala chýbať. Lacnejšie drony s kamerou vám však veľmi kvalitné zábery neprinesú – najčastejšie za to môže nižšia kvalita optiky a jej chýbajúca stabilizácia. V zásade platí, že čím viac rotorov dron má, tým lepšia je jeho stabilitu vo vzduchu. Aké sú výhody modelu s integrovanou kvalitou? S dronom je jedno telo a niekedy aj duša, vďaka tomu ju dokážete nastaviť aj počas letu pomocou ovládacieho programu. Výhody externej kamery sú jasné – môžete ju vymeniť bez toho, aby ste kupovali zároveň aj nové telo dronu.

Pri dronoch myslite aj na bezpečnosť

Aj keď si kúpite drahší dron s kamerou, neznamená to, že automaticky k nemu dostanete aj praktický ochranný obal. Vždy sa pozrite bližšie na špecifikáciu modelu a snažte sa to z nej vyčítať. Obal na dron vám pomôže pri prenose v náročnejšom teréne a ochráni krehké časti pred fyzickým poškodením. Okrem toho by ste v žiadnom prípade nemali prekročiť hranicu bezletovej zóny. Ako však zistiť, kde sa takáto oblasť nachádza? Na internete nájdete mapu týchto zón, niektoré drony však majú zabudovanú funkciu geofencing. Tá im automaticky zabráni vletieť do tohto priestoru – dron ostane „visieť“ vo vzduchu, ako keby pred ním bola sklená stena.

Ako lietať s dronom

V prvom rade je potrebné si naštudovať platnú legislatívu, ktorá vás môže aj mierne zaskočiť, pretože Slovensko patrí medzi krajiny s najprísnejšími pravidlami. Dôležitá je napríklad informácia, že lietať s dronom do 20 kg bez potrebného oprávnenia je trestným činom, ktorý môže byť pokutovaný. Veľmi dôležité je rešpektovať bezletové zóny a neprekročiť ich hranice (s tým vám pomôže vyššie spomínaný geofencing). Ak máte zmáknutú legislatívu, pokojne sa začnite učiť lietať s lacnejším dronom, oslovte skúseného pilota z vášho okolia alebo sa inšpirujte tými najlepšími vo videách na Youtube. Prajeme vám veľa šťastných nalietaných hodín.