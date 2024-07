Ako vám jednoduchá kontrola pred jazdou dokáže ušetriť nemalé financie?

Viete, ako fungujú tie veci, ktoré nás obklopujú každý deň a bez ktorých by sme si dnes ťažko predstavili dostať sa niekam? Pozrime sa, ako niektoré základné technologické zariadenia a procesy pracujú, čo stojí za ich bezchybným fungovaním a na čo si dať pozor aby to jednoducho neodišlo?

Motor v aute

je srdcom, čo ho poháňa vpred. Aby motor mohol bežať roky bez problémov, potrebuje kvalitný olej, napríklad motorový olej Motul. Tento olej nie je len olej, je to ako ochranný štít pre váš motor, poskytujúci mu potrebnú ochranu a výkon. Olej zabezpečuje, že všetky súčiastky v motore sú mazané a chránené pred opotrebovaním. To znamená, že motor môže pracovať hladko a efektívne, bez toho aby sa mu nejaké súčiastky pokazili.

Preto je vždy nutné aspoň skontrolovať hladinu oleja . Zaberie to veľmi málo sekúnd a je to veľmi dôležité. Netreba sa spoliehať “iba“ na kontrolku v prístrojovej doske.

A čo správne dýchanie?

Keď sa brúsia kovy alebo iné materiály, vznikajú mikroskopické častice, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie. A práve tu vstupujú do hry ochranné filtre. Ochranné filtre ako tie na tvár alebo vzduchový filter do vozidiel alebo motorový filter, zohráva dôležitú úlohu v tom, že tieto častice zachytávajú. Tým sa zabezpečí, že pracovné prostredie je čisté a bezpečné pre všetkých. Ale aj pre samotný motor, veď predsa chceme aby vydržal čo najdlhšie a bez problémov. Inak povedané, keď my dýchame, musí dýchať všetko okolo nás, a pomôže tomu iba kvalitná filtrácia.

Ak sa taký filter nevymení včas , a všetky nečistoty a sadze zabraňujú správnej funkčnosti, môže to mať za následok ešte fatálnejšie a samozrejme aj finančné následky, že sa môže poškodiť ďalšia súčasť systému, čo naozaj určite nikto nechce.

Ako brzdy umožňujú zastavenie auta?

Máme tam brzdovú sústavu, ktorá využíva hydrauliku na to, aby prenášala silu z brzdového pedálu na brzdy. Tým umožňuje, aby auto zastavilo rýchlo a efektívne, čím sa zabezpečí bezpečnosť na cestách. Čo sa ale stane, ak sa správne nedobrzdí a vozidlo sa stretne priamo s prekážkou? Netreba zabúdať na to, že nie len samotný pedál alebo brzdy rozhodujú či bezpečne zastavíte.

Jedna s najpodstatnejších vecí, a musím povedať že dokonca aj najlacnejších je samotná brzdová kvapalina z celého brzdového systému. Kvapalina sa dá jednoducho skontrolovať v expanznej nádržke ak je prítomná, a skontrolovať či sa tam navrchu nezachytávajú nečistoty. Ak áno, potom treba vymeniť, lebo pravdepodobne nebola dlhšie menená. Samozrejme že sa dá zmerať aj bod varu brzdovej kvapaliny, ktorý musí byť vždy vyšší ako 155 °. Prečo? Lebo keď sa zahreje brzdová kvapalina už na 135 °, automaticky je nevyhovujúca a vy môžete stláčať pedál akokoľvek silno chcete, nemusí to vždy pomôcť. Takže zase iba prevencia ktorá vás naozaj skoro nič nestojí, iba trochu času a pomôže vám to možno odhaliť budúce nedostatky.

Ešteže existujú airbagy.

Nie je to len niečo, čo sa nafukuje, keď je nehoda. Airbagy sú ako strážcovia. Keď sa stane nehoda, systém rýchlo detekuje náraz a za krátky čas, dokonca za niekoľko milisekúnd sa airbagy nafukujú. Tým chránia cestujúcich pred zraneniami, absorbovaním energie z nárazu.

Jednoduchá kontrola správnej funkčnosti airbagov spočíva v tom, že pred štartovaním sa musí kontrolka rozsvietiť a následne po naštartovaní zhasnúť. Vtedy vozidlo vykonalo test, a ak nesvieti počas jazdy, tak je airbag pripravený strážiť vás, keď sa vy potrebujete niekam dostať.

Chcem vidieť a chcem byť videný.

Ale čo je veľmi dôležitou súčasťou správnej funkčnosti a bezpečnosti na cestách, tak to sú žiarovky rôzneho druhu. Aj keď to možno nevyzerá tak, aj žiarovka potrebuje energiu, aby svietila. A presne tak, ako motor potrebuje olej, žiarovka potrebuje elektrický prúd na to, aby svietila jasne a spoľahlivo. Žiarovky v automobile, ako napríklad halogénové a xenónové žiarovky, predstavujú kľúčovú súčasť osvetlenia, ktorá ovplyvňuje nielen viditeľnosť vodiča, ale aj bezpečnosť na cestách.

Skontrolovať osvetlenie sa dá takisto veľmi jednoducho, vizuálne či vôbec svieti, a na rovnom povrchu nejakej stene alebo garáže pred vami, vidíte či je na oboch stranách rovnako znázornený lom svetla. Ak si všimnete že jedna strana je vyššie alebo nižšie, jednoducho si dajte svetlá nastaviť pomocou regloskopu. Netreba však zabúdať na to, že vozidlo nie je plne naložené a prevažne jazdíte sami a máte halogénové svetlá, sklon lúčov ovládaný na prístrojovej doske musí byť na čo najnižšom čísle – vtedy by mali svetlá svietiť ako bolo nastavené vo výrobe, čiže v tolerancií.

Halogénové žiarovky sú bežné a široko používané pre ich dostupnosť a jednoduchú výmenu. Fungujú na princípe, že elektrický prúd prechádza cez wolframovú vlákno v sklenenej ampulke, kde sa žiarovka zahreje a začne žiariť. Tento proces vytvára svetlo, ktoré je dostatočne jasné na osvetlenie cesty.

Xenónové žiarovky, známe aj ako výbojky, fungujú inak. Využívajú elektrický oblúk medzi dvoma elektrodami naplneným xenónom a inými inertnými plynnými látkami. Tento oblúk vytvára intenzívne bielé svetlo, ktoré je podobné dennému svetlu. Xenónové žiarovky sú obľúbené pre ich výrazne lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie v porovnaní s halogénovými žiarovkami.

Z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti je dôležité, aby žiarovky boli správne nastavené a ich výkon bol prispôsobený pre použitie na cestách. Tento aspekt pomáha zabezpečiť, že vodič má dostatočné osvetlenie, aby jasne videl cestu, a zároveň minimalizuje oslnenie iných vodičov.

Vidíte, všetko to funguje spolu ako jeden dobre naolejovaný stroj. Každá časť a proces má svoje miesto a svoju úlohu. Bez nich by naše technologické svety na cestách neboli to, čo sú dnes. A veľmi krátkou kontrolou si dokáže aj úplný laik skontrolovať jeho vozidlo, aby zbytočne časom neplatil v servisoch za veci, ktoré si mohol sám všimnúť.