Je jedno či je vaša kúpeľňa veľká alebo malá, či ju máte zariadenú luxusne a nadštandardne alebo prakticky a máte v nej len to čo nutne potrebujete. Existuje pár vecí, ktoré v každej kúpeľni jednoducho musia byť bez ohľadu na jej veľkosť či vybavenie.

1. Sprcha

Vaňa alebo sprchový kút sú najdôležitejším vybavením kúpeľne. V závislosti od veľkosti tejto miestnosti si môžete vybrať čomu dáte prednosť. Aj keď sú sprchové kúty vhodné do menších kúpeľní na trhu dnes nájdete aj luxusné kúsky, ktoré sú priestranné a exkluzívne.

2. Umývadlo

Umývadlo je ďalším dôležitým kúskom, ktorý v žiadnej kúpeľni nesmie chýbať. Bežne postačí jedno umývadlo aj pre viacčlennú rodinu. Pokiaľ sa ale nechcete tlačiť alebo čakať v rade kým sa uvoľní miesto a máte väčšiu kúpeľňu môžete si do nej dať aj dve umývadlá.

Nepísanou súčasťou umývadla by malo byť aj zrkadlo nad ním. Vhodné je ak obsahuje malé skrinky alebo poličky na odkladanie kozmetiky, zubných kefiek a zubnej pasty.

3. Vetranie

Množstvo vodnej pary, ktorá v kúpeľni zostáva po sprchovaní je dobré odvetrať. Ak máte v kúpeľni okno nemusíte sa touto položkou trápiť. Pokiaľ okno nemáte investujte do kvalitného ventilátora, ktorý vás vlhkosti zbaví. Možno rozmýšľate prečo je v kúpeľní ventilátor potrebný. Vlhkosť, ktorá sa v tejto miestnosti tvorí zvyšuje riziko vzniku plesní. Ak nechcete aby sa plesni u vás doma darilo rozhodne do ventilátora investujte.

4. Skrinky

Aj keď je kúpeľňa miesto určené na osobnú hygienu potrebujete v nej skrinky. Toto vybavenie do kúpeľne patrí bez ohľadu na rozmery kúpeľne. Uteráky, župany, kulma, fén, rôzne pracie prášky, chemikálie na umývanie sanity, … Máte množstvo vecí, ktoré do kúpeľne patria a musíte ich niekde uložiť. Pokiaľ ich nechcete mať rozložené môžete ich uložiť len do skriniek. Vybrať si môžete malé skrinky pod umývadlo, ktoré vám nezaberú veľa miesta alebo vysoké a tenké skrinky, ktoré postavíte do rohu miestnosti.

5. Poličky

Kozmetiku používajú ako ženy tak aj muži. Aby ste v nej mali prehľad je dobré ak máte v kúpeľni poličky. Ak je kúpeľňa malá je dobré ak poličky obsahuje zrkadlo nad umývadlom. Pokiaľ máte väčšiu kúpeľňu môžete si dať poličky aj na jednu celú stenu. Nemusia slúžiť len na kozmetiku. Môžete v nich mať uložené aj uteráky, poskladané župany či uložené elektrické spotrebiče, ktoré v kúpeľni používate.