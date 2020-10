Dobrý a kvalitný spánok je základom dobrého odpočinku a podmienkou dobrého štartu do dňa. Na spánok nám stačí 8 hodín. Avšak iba dobrý a kvalitný spánok dokáže zaručiť, že budeme plní energie a nebudeme sa budiť unavení.

Ako teda dosiahnuť kvalitný spánok?

Dodržujte dennú rutinu

Naše telo je schopné sa prispôsobovať rôznym podmienkam. Avšak pokiaľ mu doprajete nejakú dennú rutinu, dokáže väčšinu bežných aktivít doviesť do dokonalosti. Preto sa držte pravidelného spánkového režimu. Znamená to toľko, že budete chodiť do postele aj vstávať v tú istú hodinu každý deň. Dokonca je vhodné vynechať aj víkendové leňošenie v posteli. Toto vám pomôže naučiť telo „vypnúť sa“ hneď ako si ľahnete do postele bez zbytočného prevaľovania sa a dlhého zaspávania.

Zariaďte si správne pohodlie

Správne veľká posteľ, pohodlný matrac a teplá prikrývka sú základom dobrého spánku. Pri výbere matraca je vhodné zvoliť taký, ktorý bude korešpondovať s vašimi požiadavkami na tvrdosť. V závislosti od toho, v akej pozícii spíte by ste mali voliť nielen tvrdosť matracu, ale tiež rošty do postele, na ktoré sa matrace ukladajú. Či zvolíte lamelový rošt alebo rošt z masívu dokáže ovplyvniť výber matracu a váš celkový spánok.

Spite v tme

Svetlo pre telo znamená impulz, že je čas byť bdelý. To znamená, že je to váš najlepší priateľ pri vstávaní a najhorší nepriateľ pri zaspávaní. Užívajte si slnečné lúče počas vstávania, slnko vás dokáže nabiť energiou. Avšak, keď idete spať, snažte sa pozhasínať všetko čo by vás mohlo pri zaspávaní rušiť.

Stravujte sa správne a cvičte pravidelne

Stravovanie a cvičenie sú základy pre zdravý životný štýl vo všeobecnosti, ale je nutné podotknúť, že majú veľký vplyv aj na kvalitu spánku. Alkohol a mastné jedlá môžu mať napríklad na kvalitu spánku hrozné účinky.

Akýkoľvek typ cvičenia zlepšuje zároveň kvalitu spánku. Pokiaľ nemáte počas dňa čas cvičiť, zájdite si aspoň na prechádzku. Avšak cvičiť sa neodporúča tesne pred spaním, pretože udržiava vaše telo v strehu a to by sa naopak malo pred spaním postupne uvoľňovať.

Kvalita spánku ovplyvňuje nielen množstvo energie, ktoré máme, ale aj našu celkovú náladu. Ak sa teda často budíte unavení, skúste zmeniť niektorý zo spomínaných návykov, je dosť možné, že už sa potom naozaj dobre vyspíte a váš život bude plnohodnotnejší.