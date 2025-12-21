5 TOP čeloviek SILVA pre sezónu 2025/2026

Vonku sa skoro stmieva ale vám sa ešte nechce domov? Vraciate sa z dlhšej turistiky a nestíhate to do zotmenia? Základom pre dobrú viditeľnosť v tomto ročnom období je kvalitná čelovka. Pripravili sme pre vás tipy na TOP čelovky v 5 kategóriách, podľa ich použitia, ktoré nájdete v ponuke značky Silva pre aktuálnu sezónu 2025/2026.

TOP čelovka na baterky

Základné modely sú často vyrábané na baterky. Na jednej strane to nie je pohodlné, lebo na to musíte myslieť a nakúpiť ich v obchode, na strane druhej ich môžete rýchlo vymeniť a pokračovať v ceste. Šikovnou čelovkou na baterky je Silva Discover s výkonom 500 lumenov, ktorý postačuje na bežné používanie aj turistiku. Vyrába sa v troch farbách – čiernej, modrej a krásnej žltej.
Čelovka Silva Discover
Čelovka Silva Discover

TOP nabíjateľná čelovka

Naopak, pre tých, ktorí nikdy nestíhajú a na nákup bateriek v obchode by mohli zabudnúť, sú skvelým riešením nabíjateľné čelovky. Pohodlne si ich nabijete doma pred turistikou alebo ak si na to spomeniete až pri odchode, vezmete si Powerbanku a nabijete ich cestou. Sesterským modelom vyššie spomínanej Silva Discover je Silva Explore 5. Je veľmi podobná, no má vyšší výkon – 700 lm a pár drobných zmien. Vyrába sa taktiež v čiernej, modrej a žltej farbe.
Čelovka Silva Explore 5
Čelovka Silva Explore 5

TOP čelovka na beh

Už legendou od značky Silva sú bežecké čelovky Silva Trail Runner Free. V aktuálnej druhej generácii je najvyšším prevedením model Silva Trail Runner Free 2 Ultra s výkonom 550 lumenov. Táto čelovka na beh je ultra ľahká a dodávaná s externým akumulátorom s kapacitou až 4000 mAh. Ten si pomocou pribaleného predlžovacieho kábla môžete uložiť do bežeckej vesty alebo batoha.
Čelovka Silva Trail Runner Free 2 Ultra
Čelovka Silva Trail Runner Free 2 Ultra

TOP profesionálna čelovka

Pri sérii Free ešte ostaneme, no prejdeme do modelov určených na turistiku. Pre ozrejmenie, Free označuje technológiu integrovaného kábla priamo v popruhu čelovky. Nič vám tak na ňom nezavadzia. Pre turistov si Silva pripravila profesionálne čelovky Free 900, Free 1200, Free 2000 a Free 3000. Ako už asi tušíte, čísla označujú svetelný výkon v lumenoch. Najvyšší model, Silva Free 3000 L je dodávaný s veľkokapacitným akumulátorom, ktorý disponuje kapacitou až 10 000 mAh. Variabilita tejto série turistických profesionálnych čeloviek spočíva v možnosti výmeny jednotlivých prvkov. Môžete si meniť hlavu svietidla, ale aj akumulátor. Všetky diely sú medzi sebou kompatibilné vďaka použitiu rovnakého adaptéra pre pripojenie.
Čelovka Silva Free 3000 L
Čelovka Silva Free 3000 L

TOP čelovka s extrémnym výkonom

Najvyššia séria čeloviek od značky Silva sa označuje Ignite, ale môžete ju stále nájsť aj pod starším označením Spectra .Predstavuje vrchol ponuky a výkonnosti. Model Silva Spectra A je určený pre náročných horolezcov, záchranárov a všetkých, ktorí si chcú vychutnať prírodu aj v noci. S 8 reflektormi poskytne výkonom až 10 000 Lumenov, čo vám zaručene jasne osvetlí priestor pred vami a to až do vzdialenosti 310 metrov. Veľký akumulátor s kapacitou 6 700 mAh zabezpečí výdrž 3 hodiny v najvyššom svetelnom režime alebo až 80 hodín v najnižšom. Je dodávaná s montážou priamo na prilbu.
Silva Spectra A
Silva Spectra A
Silva je švédska značka profesionálneho outdoorového vybavenia. Zameriava sa na čelovky, kompasy, turistické palice a ďalšie potrebné turistické a bežecké vybavenie.
