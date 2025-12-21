5 TOP čeloviek SILVA pre sezónu 2025/2026

Vonku sa skoro stmieva ale vám sa ešte nechce domov? Vraciate sa z dlhšej turistiky a nestíhate to do zotmenia? Základom pre dobrú viditeľnosť v tomto ročnom období je kvalitná čelovka. Pripravili sme pre vás tipy na TOP čelovky v 5 kategóriách, podľa ich použitia, ktoré nájdete v ponuke značky Silva pre aktuálnu sezónu 2025/2026.
TOP čelovka na baterky
Základné modely sú často vyrábané na baterky. Na jednej strane to nie je pohodlné, lebo na to musíte myslieť a nakúpiť ich v obchode, na strane druhej ich môžete rýchlo vymeniť a pokračovať v ceste. Šikovnou čelovkou na baterky je Silva Discover s výkonom 500 lumenov, ktorý postačuje na bežné používanie aj turistiku. Vyrába sa v troch farbách – čiernej, modrej a krásnej žltej.
TOP nabíjateľná čelovka
Naopak, pre tých, ktorí nikdy nestíhajú a na nákup bateriek v obchode by mohli zabudnúť, sú skvelým riešením nabíjateľné čelovky. Pohodlne si ich nabijete doma pred turistikou alebo ak si na to spomeniete až pri odchode, vezmete si Powerbanku a nabijete ich cestou. Sesterským modelom vyššie spomínanej Silva Discover je Silva Explore 5. Je veľmi podobná, no má vyšší výkon – 700 lm a pár drobných zmien. Vyrába sa taktiež v čiernej, modrej a žltej farbe.
TOP čelovka na beh
Už legendou od značky Silva sú bežecké čelovky Silva Trail
Runner Free. V aktuálnej druhej generácii je najvyšším prevedením model Silva Trail Runner Free 2 Ultra s výkonom 550 lumenov. Táto čelovka na beh je ultra ľahká a dodávaná s externým akumulátorom s kapacitou až 4000 mAh. Ten si pomocou pribaleného predlžovacieho kábla môžete uložiť do bežeckej vesty alebo batoha.
TOP profesionálna čelovka
Pri sérii Free ešte ostaneme, no prejdeme do modelov určených na turistiku. Pre ozrejmenie, Free označuje technológiu integrovaného kábla priamo v popruhu čelovky. Nič vám tak na ňom nezavadzia. Pre turistov si Silva pripravila profesionálne čelovky Free
900, Free 1200, Free 2000 a Free 3000. Ako už asi tušíte, čísla označujú svetelný výkon v lumenoch. Najvyšší model, Silva Free 3000 L je dodávaný s veľkokapacitným akumulátorom, ktorý disponuje kapacitou až 10 000 mAh. Variabilita tejto série turistických profesionálnych čeloviek spočíva v možnosti výmeny jednotlivých prvkov. Môžete si meniť hlavu svietidla, ale aj akumulátor. Všetky diely sú medzi sebou kompatibilné vďaka použitiu rovnakého adaptéra pre pripojenie.
TOP čelovka s extrémnym výkonom
Najvyššia séria čeloviek od značky Silva sa označuje Ignite, ale môžete ju stále nájsť aj pod starším označením Spectra .Predstavuje vrchol ponuky a výkonnosti. Model Silva Spectra A je určený pre náročných horolezcov, záchranárov a všetkých, ktorí si chcú vychutnať prírodu aj v noci. S 8 reflektormi poskytne výkonom až 10 000 Lumenov, čo vám zaručene jasne osvetlí priestor pred vami a to až do vzdialenosti 310 metrov. Veľký akumulátor s kapacitou 6 700 mAh zabezpečí výdrž 3 hodiny v najvyššom svetelnom režime alebo až 80 hodín v najnižšom. Je dodávaná s montážou priamo na prilbu.
Silva je švédska značka profesionálneho outdoorového
vybavenia. Zameriava sa na čelovky, kompasy, turistické palice a ďalšie potrebné turistické a bežecké vybavenie.