5 otázok a odpovedí pred letom balónom

Ak máte pred sebou svoj prvý let balónom, je prirodzené, že sa vám v hlave objaví množstvo otázok. Ako celý let prebieha, čo si obliecť a čo ak nevyjde počasie? Pripravili sme pre vás prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu cítiť sa pred letom balónom istejšie a užiť si ho bez zbytočného stresu.
1. Ako sa mám na let balónom pripraviť?
Pred letom balónom sa pripravte na skoré vstávanie, pretože väčšina letov štartuje pri východe slnka, keď je vzduch najpokojnejší a podmienky pre lietanie najlepšie. Po príchode na miesto stretávate pilota a posádku, absolvujete krátke bezpečnostné inštrukcie a sledujete prípravu balóna.
Práve príprava balónu je jedinečný moment, ktorý patrí k zážitku ešte pred odletom. Oblečte si pohodlné vrstvené oblečenie a pevné uzavreté topánky. Počas celého letu balónom budete stáť a pristátie môže byť na tráve či v poli.
2. Čo si priniesť so sebou na let balónom?
Na let balónom nepotrebujete špeciálnu výbavu ako na paragliding. Stačí už spomínané pohodlné oblečenie a dobré topánky. Ak hlásia pekné počasie, nezabudnite na slnečné okuliare či klobúk. Pre plné užitie atmosféry si môžete doniesť občerstvenie či dobrý nápoj. Nezabudnite na fotoaparát alebo kameru.
3. Ako dlho trvá let balónom a čo sa deje pred vzlietnutím?
Celkový čas, ktorý strávite týmto leteckým zážitkom, zahŕňa prípravu a samotný let. Let balónom trvá 40 až 60 minút čistého času stráveného preletom nad krajinou. Pred letom musia piloti balón nafúkať a pripraviť. Po pristátí sa niekedy koná aj malá oslava alebo krst vzduchoplavca. Je to zážitok, na ktorý sa môžete tešiť rovnako ako na samotný let balónom.
4. Čo ak je počasie nevhodné na let balónom?
Let balónom je plne závislý od poveternostných podmienok. Piloti vždy kontrolujú počasie. Ak vietor, hmla alebo iné nepriaznivé podmienky neumožnia odletieť, let sa presúva na iný deň. Prioritou je bezpečnosť vás aj posádky. Každý zážitkový darček je flexibilný a dá sa nahradiť iným termínom.
5. Musím byť fyzicky fit alebo existujú nejaké obmedzenia?
Let balónom je vhodný pre väčšinu ľudí bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti s lietaním, ale nezabúdajte, že v balóne nie sú sedadlá a počas letu stojíte. Uzavreté topánky vám pomôžu pri nástupe do koša, ktorý je o niečo vyšší než bežný schod. Ak máte špecifické zdravotné obmedzenia, vždy o nich informuje pilota vopred, aby vám vedel zabezpečiť bezpečný a príjemný zážitok.