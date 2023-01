Štvorkolka je vozidlo, ktoré sa dá využívať celoročne. Napriek tomu si na zimnú jazdu veľa motoristov netrúfne a radšej štvorkolku zazimujú v garáži. Nech už sa rozhodnete na štvorkolke jazdiť po celú zimu, alebo ju zaparkovať do garáže, musíte sa o ňu starať. Údržba a kontrola štvorkolky je cestou k dlhej a bezporuchovej prevádzke. Tipy pre zimnú údržbu štvorkolky vám na tejto ceste pomôžu.

1. Palivová nádrž

Po odstavení do garáže overte hladinu benzínu v palivovej nádrži. Postarajte sa o to, aby bola plná alebo naplnená do troch štvrtín. Týmto spôsobom zabránite tvoreniu kondenzácie, ktorá je veľmi nebezpečná pre motor. Ak bude vaša štvorkolka v garáži stáť po celú zimu, pridajte do benzínu stabilizátor.

2. Kabeláž

Citlivými časťami štvorkolky sú spojovacie káble a brzdy. O obe časti štvorkolky sa pred zimou dôkladne postarajte. Káble vedúce k brzdám, sytiču a k akcelerátoru ošetrite špeciálnym olejom. Olej zabráni hrdzaveniu komponentov a ochráni káble pred mrazmi. Napriek tejto ochrane nezabudnite pred prvou jazdou preveriť funkčnosť celého brzdového systému.

3. Kvapaliny

Prevádzkové kvapaliny sú u štvorkoliek rovnako dôležité ako pri servise trojkolky, motorky alebo auta. Mínusové teploty si vyžadujú vymeniť letnú chladiacu zmes za zimnú. Zimná prevádzka štvorkolky sa nezaobíde ani bez výmeny oleja. Olej určený do chladného počasia má inú viskozitu, ktorá chráni motor pred zadrhnutím.

4. Pneumatiky

V zime i na jar musia byť pneumatiky na štvorkolky v perfektnom stave. Nezabúdajte na to, ako im počas jazdy dávate v teréne zabrať. Vedeli ste, že aj na pneumatiky pre štvorkolky je možné kúpiť snehové reťaze? Počas jazdy do kopca v bahnistom a zasneženom teréne sa vám môžu zísť. V pneumatikách pravidelne kontrolujte tlak, ktorý sa pri výkyvoch teplôt môže meniť. Vizuálna kontrola musí byť pre vás samozrejmá pred každou jazdou.

5. Kontrola spojov

Na štvorkolke by malo do seba všetko zapadať. Dajte si čas a pred každou jazdou kontrolujte pevnosť spojov a skrutiek. Každá netesnosť môže byť pri divokejšej jazde predzvesťou problému.

Tip na záver: Nenechávajte počas zimy štvorkolku vonku. Ideálne je parkovanie v garáži alebo v pivnici. Ak takúto možnosť nemáte, prikryte ju vodotesnou plachtou. Ešte pred garážovaním vyberte zo štvorkolky batériu, ktorú pravidelne dobíjajte.