Strešné stany, stany na auto alebo autostany. Vo všetkých prípadoch ide o stan, ktorý sa pripevňuje na strechu automobilu. Ide o jedinečný a veľmi pohodlný spôsob kempovanie pre rodiny s deťmi i jednotlivcov. Každému, kto rozmýšľa o kúpe autostanu, sa zíde 5 informácií o tomto príslušenstve na kempovanie.

1. Dva typy autostanov

Autostany sa vyrábajú v dvoch modeloch. Prvým je látkový stan a druhý model je tvorený pevnou škrupinou z abs plastu alebo hliníka. Nemyslite si však, že látkový stan zaostáva za pevným. Nevýhodou stanu s pevnou škrupinou je to, že sa do neho nezmestia viac ako dva ľudia. Na druhej strane je jeho rozťahovanie tak jednoduché ako otvorenie dverí. Látkové stany mávajú nosnosť až 290 kg, čo znamená, že sa do nich zmestia dvaja dospelí a dve deti. Rozťahovanie vám bude trvať o niečo dlhšie, ale stan je rovnako pohodlný ako pevný.

2. Na aké vozidlá autostan pripevniť

Skvelé je, že stan na auto je možné pripevniť na akékoľvek osobné vozidlo. Je jedno, či máte malý osobný automobil, alebo SUV. Stan udržia všetky typy automobilov. Samozrejme, že stan nestojí na streche len tak. Musíte mať na vozidle nainštalovaný strešný nosič. Následne je pripevnenie stanu na nosič veľmi jednoduché, ale kvôli váhe stanu musíte mať pri vykladaní pomocníka. Autostan pripevnený na streche auta pripomína strešné boxy. Menšie stany zaberú len časť priečnikov, takže je možné na strechu umiestniť aj športové potreby alebo bicykel.

3. Čo dokúpiť k autostanu

Autostany bez rozdielu modelu už od výrobcu disponujú matracmi. Niekedy je možné si vybrať dokonca tvrdosť matracov. Overte si či má stan dostatok úložných priestorov. Ak nie, dokúpte organizéry a priečinky. Veľmi praktický je vak na topánky, ktoré visí popri rebríku. Nenanesiete si do stanu neporiadok. Keď chcete zväčšiť priestorové možnosti stanov, kúpte prístrešok. Môže slúžiť ako odkladací priestor alebo miesto na spanie pre ďalšiu osobu.

4. Na čo dávať pozor pri výbere autostanu

Pri kúpe stanu na auto postupujte podľa počtu osôb, ktoré budú v stane spávať. Rodiny musia kúpiť látkový stan, pre pár a jednotlivcov je vhodný stan s pevnou škrupinou. Okrem nosnosti stanu preverte nosnosť vozidla. Nesmiete prekročiť dynamickú a statickú nosnosť auta. Rátajte s váhou stanu, vašou hmotnosťou a batožinou v kufri automobilu.

5. Výhody autostanov

Výhody stanov na auto sú nespočetné, ale medzi najväčšie patria: pohodlné spanie na matracoch, väčšie bezpečie, ochrana pred vlhkosťou, absencia lezúceho hmyzu a hlodavcov, výhľady zo strechy auta a rýchlosť rozloženia stanu.