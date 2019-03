Určite dnes nepočujete slovo fotokniha prvýkrát. Za posledných pár rokov sa z novinky zmenila na obľúbený produkt, ktorý má vo svojej poličke kadekto. Niekto dokonca celú zbierku. Fotoknihy ste si obľúbili a ak ste ich ešte nevyskúšali, tu nájdete 5 dôvodov, prečo im podľahli iní.

1.) O fotografie neprídete

Či chceme alebo nie, digitálny vek so sebou nesie riziko straty dát. Fotografie, ktoré si uložíme v počítači sa môžu stratiť, ak nám spadne systém. Fotografie na pamäťovej karte môžu zmiznúť, keď sa karta rozbije, alebo ju niekto neuvážene naformátuje. I keď budete fotografie pravidelne zálohovať, vždy sa môže stať, že vám niektoré fotky uniknú. Ak teda máte vo svojich albumoch niektoré snímky, na ktorých obzvlášť záleží, dajte im fyzickú podobu a neprídete o nich. Fotokniha navyše fotografie uchová vo veľmi dobrej kvalite. Je to ideálny spôsob, ako poskladať sety fotografií a mať ich všetky pohromade. Ak sa fotografovaniu venujete ako koníčku, môžete si do jednej fotoknihy uložiť vaše fotografie krajiny a do ďalšej zábery z cestovania. Alebo môžete vytvoriť fotoknihy ako spomienky na rodinné udalosti ako napríklad narodeninové oslavy alebo narodenie bábätka.

2.) Spomienky pre príjemné chvíle

Ako už bolo spomenuté, fotoknihy ukladajú fotografie v tematických celkoch. Môžete si ich uschovať do poličky a užívať si spomienky na krásne chvíle vždy, keď na nich narazíte a začnete listovať. Pocit, keď držíte skutočné fotografie v ruke je úplne iný ako ten, keď ich len preklikáváte na monitore počítača.

3.) Zdieľanie spomienok s blízkymi

Vrátili ste sa z dovolenky a chcete ukázať kamarátom čo ste zažili? Vziať so sebou na posedenie pri pohári vína celý počítač a ukazovať im všetkých 450 fotiek, ktoré ste nafotili a obsahujú aj veľa nevydarených záberov, je oveľa zložitejšie ako urobiť výber vopred a spoločne si listovať v jednej knihe. Fotoknihy sú často dôležitým doplnkom spoločných chvíľ. Môžete sa zasmiať alebo dojať nad niektorými fotografiami spoločne a byť si oveľa bližšie, než keby ste si ich poslali online.

4.) Darček pre každého

Fotokniha je originálny a osvedčený darček. Keď darujete vlastnú fotoknihu, dávate s ňou aj ďalšiu pridanú hodnotu – vašu prácu. Obdarovaný vie, že ste si museli dať námahu s výberom fotografií a ich usporiadaním. Navyše takú fotoknihu už doma určite nikto ďalší nemá. Takýto darček má hneď iný rozmer. Fotoknihy môžete darovať babičke a dedkovi a uložiť do nich fotografie vnúčat. Môžete obdarovať mamičku ku dňu matiek a vybrať fotografie súrodencov ako sa menili v priebehu času. Môžete ju dať manželovi a naskenovať mu staré fotky s kamarátmi z detstva. Poteší i napríklad pani učiteľku, keď bude jej trieda opúšťať školu. Môžete jej do fotoknihy schovať všetky spomienky na nezbedných žiakov.

5.) Viac než album

Niekto by mohol namietať, že predsa už máme klasické albumy a tie stačia. Fotokniha má ale niekoľko výhod. Je celá na kriedovom alebo fotografickom papieri, a keď sú vaše fotografie súčasťou knihy, pôsobí to hneď úplne inak. Príde už hotová, nič sa z nej nesype, len si ju užívate. Tvoríte a upravujete ju online a máte na to nekonečné možnosti. Keď vytvárate album, zaberie to veľa času a aby ste si mohli fotografie skrášliť, chce to ešte veľa samolepiek a výtvarného nadania.

Fotokniha je už dnes veľmi bežnou záležitosťou. Môžete si vyberať z rôznych formátov i materiálov a všetko je za rozumné ceny. Často tiež natrafíte aj na rôzne zľavové akcie. Ak teda rozmýšľate, ako uchovať fotografie, alebo čím potešiť tetu, možno je fotokniha presne to, čo hľadáte.