Prichádza zima a s ňou aj stále viac času strávených za zatvorenými dverami. Pokiaľ sa nebavíme o práci alebo škole, nie je až toľko dôvodov vychádzať do stále chladnejších ulíc. Toto sa samozrejme netýka povinných nákupov potravín alebo vianočných darčekov.

Hľadáte niečo pod stromček pre vašich najbližších a zároveň aj niečo, čo spríjemní vaše spoločné chvíle v teple domova? Ponúkame vám tipy na spoločenské hry, ktoré istotne zaujmú nielen deti, ale aj dospelých. V niektorých prípadoch to môže byť aj naopak.

Carcassone

Pokiaľ radi budujete mestá, pevnosti, kláštory, či cesty, táto hra je pre vás tá pravá. Hra Carcassone priniesla do sveta hier nový princíp. Ide o takzvaný dlaždicový typ hry, pri ktorom jednotliví hráči prikladajú postupne kartičky (dlaždice) a vytvárajú tak mesto. Nikto dopredu nevie, ako bude to mesto vyzerať, a v tom tkvie jej originalita a jedinečnosť. Môžete hru opakovať aj 1000 krát a nikdy sa vám nepodarí mesto zopakovať. Navyše, body získavate za uzavreté časti tohto mesta, v čom vám môže súper pomôcť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou vám to prekaziť. Carcassone je skvelou hrou aj pre deti, nakoľko pomáha trénovať predstavivosť, logické myslenie a kombinačné schopnosti.

Dixit

Táto hra dokonale rozvíja vašu fantáziu a napríklad u detí podporuje predstavivosť a komunikáciu. Hráč, ktorý je na rade si musí zo svojich 6tich kariet vybrať jednu, ktorú opíše tak, aby ju spoznal aspoň jeden hráč, ale zároveň nie všetci hráči, pretože vtedy prichádza o body. Hra núti človeka rozmýšľať aj takzvane „out of box“, čo znamená, že hráč nemá opisovať priamo, čo na obrázku vidí, ale môže to vyjadriť metaforou, pesničkou, jedným slovom alebo len zvukom. Keďže sa časom môže stať, že jednotlivé karty už máme napozerané a obohrané, výrobcovia prinášajú neustále nové a nové rozšírenia tejto kreatívnej hry.

Cluedo

Máte radi detektívky? V tom prípade máme pre vás tip na výbornú hru plnú napätia. Vašou úlohou je vyriešiť záhadnú vraždu jedného z hostí. Šesť podozrivých, ale iba jeden vrah. Zistíte, kto to bol? Ako a kde došlo k vražde?

Activity

Activity Original nesmú chýbať v žiadnej domácnosti. Isto každý z nás ju hral ešte ako malé dieťa vo forme „šarády“. Na lístky sa napísali rôzne slová a jeden z hráčov si vždy vyžreboval a pred ostatnými ukazoval, opisoval alebo kreslil dané slovo. Hra Activity zaručene rozprúdi každú zábavu.

Desiatka

Nová vedomostná hra Desiatka je vhodná aj pre deti od 10 rokov. Obsahuje Smartbox s počítadlom bodov a kartičkami so správnymi odpoveďami. Vyhráva ten, ktorý ako prvý získa 20 bodov. Vďaka tejto hre nielen ukážete svoje vedomosti, ale veľa ich aj získate.