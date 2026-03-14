Snehové reťaze po sezóne: čo s nimi? Správne uskladnenie kovových aj textilných modelov

Zima skončila, cesty sú suché a snehové reťaze putujú späť do kufra alebo do pivnice. Práve toto je ten moment, ktorý rozhoduje, v akom stave ich nájdete budúcu sezónu. Nesprávne uskladnenie znamená koróziu, oslabenie materiálu či stratu funkčnosti. A keď ich budete o rok potrebovať najviac, nepríjemne prekvapia.
Najskôr dôkladné čistenie a až potom uskladnenie
Bez ohľadu na to, či máte kovové alebo textilné snehové reťaze, základom je očistenie. Po jazde ostáva na reťaziach zmes soli, vody a nečistôt, ktorá výrazne urýchľuje degradáciu materiálu. Postup čistenia je jednoduchý:
- opláchnite reťaze čistou vodou
- odstráňte zvyšky štrku a blata
- nechajte ich dôkladne vyschnúť
Nikdy ich neskladujte vlhké. Vlhkosť je najväčší nepriateľ kovu aj textilu.
Ako uskladniť kovové snehové reťaze
Kovové reťaze sú odolné, no citlivé na koróziu. Po vysušení je vhodné ich jemne ošetriť, napríklad konzervačným olejom v tenkej vrstve, ktorý vytvorí ochranný film proti vlhkosti. Skladujte ich na suchom mieste, mimo priamych výkyvov teplôt a ideálne v originálnom obale alebo uzatvárateľnej plastovej nádobe. Vyhnite sa vlhkým pivniciam či garážam bez vetrania. Hrdza síce nemusí okamžite znamenať nefunkčnosť, ale oslabuje články reťaze a môže spôsobiť ich prasknutie pri záťaži.
Skladovanie textilných snehových reťazí
Textilné modely sú ľahšie a skladnejšie, no citlivejšie na mechanické poškodenie a plesne. Po sezóne ich jemne vyperte podľa odporúčania výrobcu (väčšinou ručne), nechajte prirodzene vyschnúť a skladujte v suchu a tme. Nikdy ich nesušte na radiátore ani na priamom slnku. Extrémne teploty môžu oslabiť vlákna. Textil je náchylný na vlhkosť, preto je dôležité, aby boli reťaze pred uskladnením úplne suché.
Na čo pred uskladnením reťazí nezabudnúť
Predtým, ako reťaze odložíte, venujte pár minút kontrole. Skontrolujte, či nie sú články deformované, či nie je roztrhnutá textília a preverte aj funkčnosť napínacích mechanizmov. Rovnako ako sledujete označenie pneumatík po sezónnej výmene, mali by ste kontrolovať aj kompatibilitu reťazí s vaším rozmerom kolies. Zmena rozmeru pneumatík môže znamenať, že staré reťaze už nebudú vhodné.
Nezabudnite na pneumatiky a techniku
Po zime je vhodné skontrolovať aj celkový stav kolies. Snehové reťaze totiž zvyšujú mechanické namáhanie pneumatík aj podvozka. Ak jazdíte na vozidle, ktorý má snímač tlaku pneumatík, po sezóne a výmene kolies je potrebné systém resetovať alebo skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu ventilov.