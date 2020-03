Premýšľate nad dovolenkou, no radi by ste zažili niečo iné než pobyt v dovolenkovom rezorte? Dovolenka v Chorvátsku môže byť skutočným dobrodružstvom a jedinečnou skúsenosťou, na ktorú nezabudnete. Ak hľadáte niečo výnimočné, môžete sa vydať na dovolenku na lodi. Jachty na prenájom sú čoraz viac obľúbenou formou dovolenky a oddychu. Zároveň sa ich cena v mnohých prípadoch rovná cene za bežnú dovolenku v rezorte. Prečo sa teda nevybrať za dostupným dobrodružstvom plavbou po chorvátskom pobreží?

Dovolenka v Chorvátsku na lodi je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí radi objavujú a užívajú si slnko a more. Umožňuje spoznávať krajinu a jej pobrežie z iného uhľa pohľadu než pri bežných dovolenkách. Počas plavby na lodi si môžete vychutnávať autentickosť krajiny so všetkým, čo k nej patrí. Či už sa vydáte za objavovaním chorvátskych zátok, ostrovčekov alebo dediniek, určite si so sebou budete odnášať nezabudnuteľné zážitky.

Plavba chorvátskym pobrežím

Chorvátsko je svojím členitým pobrežím ideálnou destináciou na takýto typ dovolenky. Jadranské more je dostupné a ponúka ideálne podmienky na rekreačné plavby. Je plné krásnych zátok, ktoré ponúkajú maximálne súkromie, a tak je dovolenka v Chorvátsku na lodi ideálna aj pre tých, ktorí nemajú radi preplnené pláže. Okrem toho na vás plavbou po Jadrane čaká aj množstvo ostrovčekov ale aj mestečiek, do ktorých sa môžete vydať objavovať čulý život. Rovnako môžete zakotviť aj v miestnych dedinkách, kde okúsite pravé autentické chorvátske chute. Chorvátsko taktiež disponuje sieťou perfektne vybavených prístavov, kde nájdete všetko čo potrebujete, a tak bude vaša dovolenka na lodi plnohodnotným zážitkom.

Luxus pre každého

Jachty na prenájom sú v podstate akési plávajúce luxusné apartmány. Nemusíte sa obávať, že prívlastok luxusné z nich robí niečo, čo nie je cenovo dostupné pre každého. Dnes sú už tieto luxusné jachty na prenájom záležitosťou, ktorú si môže dovoliť takmer každý. V súčasnosti sú jachty na prenájom a celkovo dovolenka v Chorvátsku na lodi prístupné pre každého. V mnohých prípadoch sa cena takejto dovolenky na lodi rovná cenám dovoleniek v ktorýchkoľvek iných bežných destináciách.

Cenová dostupnosť

Jachty na prenájom a ich ceny sa samozrejme odvíjajú od dátumu, v ktorom plánujete dovolenku. Veľkou výhodou však je, že Jadranské more ponúka možnosti plavby aj mimo hlavnej sezóny, a to napríklad aj v apríli, septembri či októbri. Cena dovolenky v tomto mimosezónnom období je viac než prijateľná a nemusíte sa obávať zlého či chladného počasia. Niektoré agentúry ponúkajúce jachty na prenájom začínajú s cenou už od 190 EUR na osobu / týždeň mimo sezónny. Pravý jachting a dovolenku si viete užiť aj v septembri, kedy je more aj vzduch ešte dostatočne teplé. Jachty na prenájom nie sú výsadou len tých majetnejších, ako si mnohí stále myslia. Práve naopak, sú čoraz viac cenovo dostupné pre každého. Na čo by ste si ale mali dať pozor, ak zvažujete jachty na prenájom, je, že nie vždy je tá najlacnejšia ponuka tou správnou voľbou. Niekedy sa totiž môže stať, že cena je nízka pre to, že je loď už stará. Preto pred samotnou rezerváciou lode sa poriadnu uistite a zistite si detaily o lodi a plavbe. Pri správnej voľbe môžete zažiť tú najlepšiu dovolenku a odniesť si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Dovolenka v Chorvátsku na lodi je skvelou voľbou, ak chcete zažiť niečo ozaj nové a netlačiť sa chorvátskych preplnených plážach. Ponúka vám možnosť plaviť sa po pobreží na Jadrane a objavovať rôzne zátoky či ostrovčeky. Jachty na prenájom sú dnes už cenovo dostupnou záležitosťou pre každého, a tak sa vaša dovolenka v Chorvátsku môže premeniť na dobrodružstvo na lodi, z ktorého si odnesiete plno zážitkov.