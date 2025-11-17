Kde registrovať ochrannú známku (R) v roku 2026?

Registrácia značky ako prvý krok k istote
Každý rok pribúdajú tisíce nových podnikateľov, e-shopov a projektov, ktoré súperia o pozornosť zákazníkov. Názov, logo a vizuál tvoria základ identity, ale bez právnej ochrany môžu rýchlo stratiť svoju hodnotu. Práve preto je registrácia značky kľúčovým krokom – dáva jej majiteľovi výhradné právo používať označenie pre konkrétne tovary alebo služby a chráni ho pred kopírovaním.
Prihlášky na ochranné známky sa podávajú na rôznych úradoch podľa toho, kde chce majiteľ značku chrániť. Pre Slovensko sa podáva prihláška na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Ak chce podnikateľ pokryť všetky krajiny Európskej únie, volí ochrannú známku EÚ (EUTM) prostredníctvom EUIPO. A pre exportérov, ktorí cielia aj mimo EÚ, existuje systém WIPO – teda medzinárodné podanie, kde si podnikateľ vyberie konkrétne štáty, vrátane štátov mimo EÚ.
Svojpomocné podanie: lacnejšie, no rizikové
Mnohí podnikatelia sa pokúšajú zvládnuť registráciu sami. Úrad síce umožňuje podanie online, no proces obsahuje viac právnych detailov, ako sa na prvý pohľad zdá. Najčastejšie chyby samopodávateľov zahŕňajú:
– Zlé určenie tried tovarov a služieb. Príliš úzky výber zmenší rozsah ochrany, príliš široký zbytočne zvýši riziko námietok a poplatky.
– Nesprávne označenia tovarov a služieb. Aj malá odchýlka od medzinárodne uznávaného tvaru označenia služby alebo tovaru môže viesť k prerušeniu konania o registrácii ochrannej známky.
– Nedostatočný známkový prieskum pred podaním prihlášky. Bez preverenia starších známok ľahko vznikne konflikt, ktorý môže prihlášku zablokovať.
– Opisný alebo slabo rozlišujúci názov značky. Úrad odmieta zapísať ako známku slová, ktoré len popisujú produkt alebo službu („Lacná káva“, „Rýchly servis“) prípadne jej akosť, pôvod a pod.
– Neznalosť procesu. Ak iný subjekt podá námietku, podnikateľ často nevie reagovať právne správne ani v termíne. Nevie aké argumenty, dôkazy alebo iné dokumenty môže použiť na prelomenie námietok.
– Chýbajúca stratégia pre zahraničie. Pri rozšírení podnikania podnikatelia často zisťujú, že slovenská známka nestačí, a celým procesom si musia prejsť odznova napríklad na úradni EÚ.
Profesionalne podanie: investícia, ktorá sa vráti
Podanie cez odborníka – napríklad prostredníctvom portálu registrujznacku.sk – prináša množstvo výhod, ktoré presahujú formálne vyplnenie tlačiva.
- Komplexný rešerš a právna analýza – odborník preverí registre v SR, EÚ aj WIPO, odhalí rizikové podobnosti a odporučí bezpečné riešenie.
- Správne nastavenie tried – vie zvoliť triedy podľa reálneho použitia značky a budúceho rastu.
- Právne zastúpenie – ak úrad žiada doplnenie alebo sa objavia námietky, zástupca reaguje odborne a včas.
- Medzinárodná stratégia – odborníci pomáhajú rozšíriť ochranu aj mimo SR cez EÚ známku alebo WIPO.
- Úspora času a vyššia istota výsledku – pri profesionálnom podaní nevznikajú chyby a zápis prebehne rýchlejšie.
Porovnanie: profesionál vs svojpomocné prihlásenie ochrannej známky
Pre Slovensko predstavuje jedinečný a špecializovaný portál na registrácie značiek a získanie ochranného symbolu (R) práve platforma www.registrujznacku.sk, ktorá umožňuje bezplatné preverenie značky ešte pred podaním, ponúka bezkonkurenčné ceny, individuálny prístup a odborné právne poradenstvo v oblasti ochranných známok. Prihlášku viete podať aj do 24 hodín