Eko obaly predstavujú plnohodnotnú alternatívu k bežným jednorazovým obalom z pvc alebo polystyrénu s tým rozdielom, že sú šetrné k životnému prostrediu.

Malé zmeny robia veľké rozdiely. Možno to znie ako klišé, no je to tak. Ak máte svoju reštauráciu, kaviareň, fast food alebo sa venujete cateringu, nevyhnete sa používaniu jednorazového riadu, napríklad v rámci donášky jedál.

Čo sa stane, keď vymeníte klasické menuboxy za bio alternatívu? Prispejete k ochrane životného prostredia, pretože sú biologicky odbúrateľné. Získate kvalitný kompost, ktorý sa dá využiť na pestovanie vlastnej produkcie. Nezabúdajte ani na fakt, že ekologické obaly sú bez obsahu alergénov a toxických látok. V neposlednom rade zožnete plusové body od svojich zákazníkov, pretože udržateľnosť sa stáva čoraz častejšie skloňovaným pojmom a to nielen medzi veľkými podnikmi a firmami, ale aj medzi bežnými ľuďmi.

Druhy BIO jednorazového riadu

Chystáte sa objednávať jednorazový riad a neviete, ktoré materiály spadajú pod označenie BIO? Prečítajte si, čím sú biologicky odbúrateľné materiály výnimočné. Aký kompostovateľný riad aktuálne frčí?

Taniere z bambusu

Bambus je 100-percentne prírodný materiál,a teda je kompostovateľný. Naučte svojich zákazníkov, že patrí do hnedých kontajnerov na bioodpad, kde sa rozloží do troch až šiestich mesiacov.

Bambusové taniere sa vyznačujú vysokou odolnosťou. Pokojne na ne môžete servírovať mastné jedlá či polievky. Nepoškodia sa ani pri rezaní pokrmu príborovým nožíkom.

Menuboxy z cukrovej trstiny

Ak budete preferovať eko obaly pred tradičnými plastovými, príroda sa vám poďakuje. Donáška jedál sa stane ekologickejšou vďaka menuboxom z cukrovej trstiny. Naservírujte do nich teplé jedlá, šaláty a dezerty a neporušené sa dostanú k vašim zákazníkom.

Biologicky odbúrateľným materiálom, používaným na zhotovenie ekologických menuboxov, je v tomto prípade bagasa, odpad vznikajúci pri spracovaní cukrovej trstiny. Upcyklácia je jednoducho v kurze.

Riad z bagasy charakterizuje pevnosť, stabilita, hladký povrch a možnosť použitia v mikrovlnných rúrach. Keď menubox dajú vaši zákazníci do nádob na biologický odpad, v kompostárni sa rozloží do 60 dní.

Poháre z bioplastu PLA

Na prvý pohľad vyzerajú ako bežné plastové poháre, no v porovnaní s nimi sú neporovnateľne ekologickejšie.

PLA alebo CPLA je prírodný materiál, ktorý sa získava z rastlinného škrobu. Vlastnosti má podobné ako poháre z plastu s tým rozdielom, že počas rozkladania, trvajúceho maximálne 90 dní, neuvoľní do prírody škodlivé chemikálie.

Použité poháre patria do nádoby na bioodpad. Ak skončia v komunálnom odpade, rozložia sa do niekoľko mesiacov, maximálne rokov.

Drevené príbory

Drevený riad je ekologickou alternatívou bežného plastového riadu. Uznajte sami, jedlo s použitím dreveného príboru chutí lepšie, ako keď ho konzumujete plastovou lyžicou, vidličkou či nožom.

Drevené príbory patria do kompostu, kde sa rozložia a následne obohatia pôdu prospešnými látkami. Ak sa aj stane, že ich zákazník hodí do komunálneho odpadu, rozložia sa na skládke.

Riad z pšeničných otrúb

Taniere či príbory, ktoré sa dajú bez najmenších problémov kompostovať, sa vyrábajú z pšeničných otrúb. Tie predstavujú vedľajší produkt pri spracovaní pšenice. V komposte sa taniere z pšenice rozložia do 30 dní. Zaujímavé na nich je to, že keď jedlo dojete, môžete sa pustiť do taniera. Áno, aj jedlé taniere sú v 21. storočí realitou.

Určite oceníte skutočnosť, že sú vhodné na servírovanie teplých i studených pokrmov a dajú sa použiť v rúre do teploty 180 stupňov, a dokonca aj v mikrovlnke.