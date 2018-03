Kto si chce dovolenku naozaj užiť, pozerá sa po takých ponukách cestovných kancelárií, ktoré sú nielen výhodné, ale aj turistami obľúbené. Jednou z takých destinácií je napríklad aj Bulharsko, no aj to iba v prípade, že na miesto určenia nemusíte cestovať celý deň.

Do Bulharska výhodne aj letecky

Niekto nechce zaťažiť rodinný rozpočet a zháňa si takú letnú dovolenku, na ktorú sa dá vycestovať autom, autobusom, prípadne aj vlakom. Sú krajiny, do ktorých sa dostanete už za pár hodín a možno dokonca aj za menej, ako by ste sa dostali zo západnej časti Slovenska na východnú. Taliansko i Chorvátsko sa už roky tešia z návalu slovenských turistov, ktorí si svoju dovolenku často vopred ani nedohodnú s cestovnou kanceláriou, ale si nachádzajú ubytovanie priamo na mieste, kde zaparkujú. Do Bulharska je však rozhodne najvýhodnejšie vycestovať letecky, a to z časového aj finančného hľadiska. Platí tu však, že čím skôr si svoju dovolenku zabookujete, o to lepšia bude jej cena. Pokiaľ sa nespoliehate na ponuky last minute zájazdov priamo počas letnej sezóny, radšej si dovolenku do Bulharska zakúpte ešte pred nástupom príjemných teplôt, najlepšie hneď vtedy, keď vaša obľúbená cestovná kancelária vydá nový katalóg alebo aktualizuje svoju ponuku na internete. Bulharsko láka množstvom lokalít, medzi nimi sú napr. Zlaté piesky, Sozopol, Primorsko, Slnečné pobrežie alebo Nesebar, kde iba s malou pravdepodobnosťou nenatrafíte na nejakého Slováka. Priezračne čisté vody Čierneho mora a romantické pieskové pláže sú ako stvorené pre rodiny s deťmi aj zamilované dvojice. Krajina má rozhodne čo ponúknuť, a to sa netýka len leňošenia na ležadlách, ale napríklad aj historických mestečiek a prístavov, ktoré sa vám postarajú o nádherné fotografie z letnej dovolenky.

Aj v Bulharsku sú luxusné hotely

Zaujala vás dovolenka na Slnečnom pobreží v Bulharsku? Aj tu na vás čaká nádherné prostredie, udržiavané pláže a luxusné a cenovo dostupné hotely. S pojmom luxus nesúvisí len vybavenie hotela a chutná strava, ale takisto možnosť realizovania športových aktivít, wellness služby alebo aktivity pre deti. Planeta Hotel & Aqua Park sa rozhodne postará o vašu spokojnosť a medzi turistami má priaznivé hodnotenia. Dovolenka v Bulharsku totiž nemusí predstavovať iba ležanie na pláži, ale aj relax, o ktorý sa môžu postarať jednotlivé ubytovacie zariadenia. Prečo si nevychutnať okrem krajiny, bulharskej gastronómie a zvykov aj kvalitné služby hotela? Planeta Hotel bol navyše v roku 2016 zrekonštruovaný a od pláže a drobných obchodíkov a kaviarničiek to máte len na skok. Priaznivo ho hodnotia aj rodiny s deťmi, pretože disponuje vonkajším bazénom s detskou časťou, vnútorným bazénom alebo ležadlami so slnečníkmi. Samozrejme, že v prípade potreby majú turisti možnosť využiť skvelé animátorské služby či detské postieľky. Komfortné ubytovanie, stravovanie all inclusive a extra služby uspokoja aj tých najnáročnejších turistov, ktorí sa vyberú na dovolenku do Bulharska.