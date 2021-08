Jedinečný pocit slobody zažijete jedine počas dovolenky v kempe. Nie ste viazaní na hotelové služby, nerušia vás susedia, nemusíte dodržiavať žiadne striktné pravidlá hotelov a keď sa vám v kempe nebude páčiť, zbalíte sa a nájdete si nové miesto. Ku kempovaniu samozrejme potrebujete karavan, stan a veľký komfort vám poskytne prespanie v autostane.

Nezabudnuteľná dovolenka

Pobyt v prírode sa nedá ničím nahradiť. Jedine v lese alebo v otvorenom priestore je možné pocítiť splynutie s prírodou, vďaka ktorému zažijete maximálny relax. Do prírody sa môžete vybrať s karavanom alebo so stanom. Čoraz obľúbenejšie sú autostany. Váš automobil sa vďaka autostanu zmení na luxusný hotel, ktorý bude vyčlenený len pre vás. Do kempu alebo do voľnej prírody potrebujete veľa drobností, ale ani to nie je problém. Stačí, aby ste sa spoľahli na strešné boxy, do ktorých hravo uložíte celý náklad vrátane stanu a spacákov. Alebo môžete vsadiť už na spomínaný autostan. Autostan je vlastne strešným boxom a stanom v jednom. Keď sa budete chcieť vybrať preskúmať okolie, stačí vysadnúť na bicykel. Áno, aj bicykel si so sebou môžete zobrať, a to nielen jeden. Do vzdialených miest ho hravo prevezú nosiče bicyklov. No neznie to celé ako rozprávka? Tak neváhajte kúpte si nosič, box alebo autostan a hor sa do prírody!

Výhody autostanov

Autostany vlastne zmenili stanovanie k lepšiemu a môžeme povedať, že ide o revolúciu v oblasti stanovania. Samozrejme, že len pre tých, ktorí vlastnia automobil. Na prvý pohľad vyzerá autostan presne ako strešný box a vlastne ide o typ strešného boxu, v ktorom je ukrytý stan. Autostan je cestou k ideálnemu spôsobu kempovania v prírode. Pocity v autostane budete mať ako pri spaní v hoteli. V autostane sa pohodlne vyspí celá rodina, keďže najväčšie modely sú určené pre štyri osoby. Na postavenie autostanu nepotrebujete nič, o všetko sa postará systém ukrytý v boxe. V čom tkvie pocit komfortu v autostane? Súčasťou autostanu je spodné polstrovanie a matrace. Navyše vám na streche vozidla nehrozí nachladnutie z vlhkej zeme alebo neželaná návšteva v podobe divokých zvierat. Kvalitný spánok zaručí systém odvetrávania. Prístup do stanu je tiež bez problémov, keďže je súčasťou stanu rebrík. Autostany sú veľmi odolné, a preto sa nemusíte obávať ani silného vetra alebo daždivého počasia.