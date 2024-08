Dánsko objavilo recept, ako byť šťastný. Tu je 5 princípov

Obyvateľov Škandinávie aj napriek neslávne mizerným a dlhým zimám zvyčajne nájdeme na prvých priečkach rebríčkov najšťastnejších ľudí sveta. Ako je to možné?

Tajomstvo šťastného života obyvateľov týchto krajín spočíva v samotnom životnom štýle jednotlivcov, nie v nastavení celého štátu.

Hovorí sa, že hygge (vyslovuje sa „hoo-gah“) sa nedá definovať, ale cítiť. Nie je možné ho zhrnúť do jedného slova alebo vety, pretože pre každého môže znamenať niečo iné. Označuje atmosféru, pocit, filozofiu, či dokonca celý štýl a spôsob života a myslenia. Ak by sme ho mali nahradiť jedným slovom, bolo by to „útulno“. Skrýva sa však za ním oveľa viac.

Dá sa povedať, že Dáni sú doslova posadnutí všetkým útulným. Hygge sa odráža v tom, ako si zariaďujú domácnosti, trávia voľný čas, ako sa obliekajú, ale aj vo zvukoch, vôňach či v pocitoch. Hygge je predovšetkým vnímanie radosti z každodenných maličkostí okolo seba. Ako to dosiahnuť?

1. Domov a minimalizmus

Minimalizmus je pre severské krajiny typický, a to nielen čo sa týka dizajnu. Žiť minimalisticky neznamená len to, že máte doma nábytok v jednom tóne a žiadne dekorácie, ale aj to, že nakupujete len také veci, ktoré naozaj potrebujete. Hygge kombinuje praktickosť a zároveň pohodlnosť, zemité odtiene a prírodné materiály. V severských domovoch by ste preto našli minimum dekorácií, no desiatky sviečok, vankúšov a mäkkých diek.

2. Osvetlenie

Sviečky, sviečky a zase len sviečky. Podľa výskumov minie bežný Dán v priemere 4 sviečky denne. V zimnom a jesennom období je toto číslo ešte vyššie. Sviečky, v lepšom prípade krb, nájdete úplne všade. Ide však len o prírodné voskové sviečky. Vonné a farebné u nich nenájdete. Sú si totiž vedomí zdravotného rizika, ktoré sa uvoľňuje do vzduchu pri ich spaľovaní.

S osvetlením veľmi úzko súvisia aj lampy. U severana nenájdete silnú neónku, ktorá im praží na hlavu. Uprednostňujú malé príjemné ostrovčeky svetla v jednotlivých častiach domu. Známi výrobcovia lámp ich vypracovávajú do niekoľko rokov do posledného detailu a Dáni sú ochotní do takej kvalitnej lampy investovať aj celú výplatu.

3. Rodina a priatelia

Voľné chvíle trávia Dáni a tiež obyvatelia ostatných Škandidávskych krajín so svojimi blízkymi. Pričom najdôležitejším atribútom takýchto stretnutí je dosiahnuť čo najlepší Hygge pocit. Hygge v tomto prípade môže byť čokoľvek. Večera, venčenie psa, piknik, spoločné popíjanie kávy, alebo aj len obyčajné debaty pri krbe s pohárom teplého nápoja a to na sviatok, či v bežný deň.

4. Pohyb vonku

Škandinávske krajiny sú chladné, no ich obyvatelia majú jedno základné pravidlo – nie je zlé počasie, iba zlé oblečenie. A tak v akomkoľvek počasí pravidelne chodia na túry a prechádzky. Namiesto posilňovania vo fitku behajú vonku. A to platí aj pre bicyklovanie a ďalšie športy. Pri pohybe vonku však vôbec nie je dôležitý cieľ. Mnohokrát prechádzku vnímame iba ako spôsob, ako sa niekam presunúť, a málokedy vyjdeme z domu len tak, aby sme sa prešli, vnímali prírodu, vône a farby okolo nás.

5. Jedlo

Pravidlo vážiť si, čo máme, aplikujú aj v kuchyni, a preto v reštauráciách a aj domácnostiach varia hlavne z lokálnych produktov. Varia dokonca aj z toho, čo sa v iných krajinách môže zdať ako odpad. Touto filozofiou sa dnes inšpirujú mnohé ďalšie bistrá a podniky po celom svete, no nie je na škodu aplikovať ju aj vo svojej domácnosti. Šetríte tak nielen planétu, ale aj peniaze. A navyše, čo je domáce, to je zdravšie.

Zatiaľ čo iné národnosti bývajú silno zamerané na úspech a sú silne materiálne orientované, v severských krajinách sa ľudia zameriavajú na prežívanie prítomného momentu a viac si užívajú to, čo majú. Škandinávci nepotrebujú bazén a obrovský dom, aby boli šťastní. Viac im záleží na tom, aby mali akurátny dom, v ktorom sa cítia dobre a môžu tu so svojou rodinou prežívať príjemné chvíle.

Namiesto toho, aby sme neustále hundrali na škaredé, môžete sychravé počasie využiť práve na to, aby ste sa doma zamotali do deky, zapálil si sviečku, ktorá navodí príjemnú atmosféru, a už ti stačí len nechať sa zahriať teplým čajom, kakaom alebo vareným vínom. Možno ani netušíte, že nejaké prvky hygge aplikujete aj vo svojom živote, keď si napríklad dávate pravidelný „selfcare“ vo vani so sviečkami a knihou v ruke.

Link na obrázok: https://www.shutterstock.com/image-photo/cold-autumn-winter-weekend-while-reading-1245526219