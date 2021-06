Je ako rytier v zlatej zbroji. Vieme, že telo si dokáže načerpať vitamín D prirodzene zo slnečných lúčov, najlepšie v čase poludnia. Ak sa však zlatistá guľa na oblohe príliš neukazuje, odporúčanú dávku vitamínu D treba do tela doplniť, pričom vhodným pomocníkom môžu byť výživové doplnky s obsahom vitamínov a minerálov. Výživové doplnky sú však určené ako doplnok bežnej stravy a nemali by sa používať ako náhrada pestrej a vyváženej stravy, ale ako súčasť zdravého a aktívneho životného štýlu.

Vitamíny pre pevné zdravie

V prechodných obdobiach akosi častejšie siahame po výživových doplnkoch, aby sme zvýšili príjem vitamínov a minerálov v našej strave. Konzumovať veľa ovocia, zeleniny alebo rýb sa nepodarí vždy. Žijeme hekticky a často siahame po potravinách, na ktoré máme práve chuť, no so zdravým životným štýlom toho nemajú veľa spoločné. Keď si chceme udržať normálne fungovanie imunitného systému, dbáme na to, aby sme pokryli odporúčanú dennú dávku vitamínu C, D, ale aj zinku, vitamínu A, selénu a medi. S užívaním vitamínov by sme nemali začať len v takýchto prechodných obdobiach. Vybudovať si dobrý imunitný systém nie je otázkou pár dní. Stojí za tým aj zdravá životospráva a pravidelný prísun vitamínov a minerálov. A keďže imunita sa buduje v črevách, nie je na škodu ani užívanie probiotických kultúr.

Výnimočné „déčko“

O vitamíne D sa v spojitosti s normálnou funkciou imunitného systému hovorí čoraz častejšie. Odborníci odporúčajú pobyt na slnku aspoň 3x týždenne po dobu 20 minút. Slnku je dobré sa odhaliť, aby telo dokázalo prijať čo najviac žiarenia. Takto získaný vitamín D sa v tele udrží aj pár dní a stará sa o náš kvalitný spánok a aj dobrú náladu. Ľudia, ktorí trpia nedostatkom vitamínu D, často upadajú do depresií a ani s energiou na tom nie sú najlepšie. Preto okrem pobytu na slnku vyhľadávame aj stravu s obsahom vitamínu D. Ryby jeme aspoň raz týždenne, konzumujeme vajíčka (žĺtok) či mlieko.

Skrýva sa aj vo výživových doplnkoch

Pokiaľ nie je vonku dostatok slnka, pomáhame si výživovými doplnkami s obsahom vitamínu D. Ten zvyčajne nájdeme v každom produkte, ktorý obsahuje komplex vitamínov a minerálov a výnimkou nie sú ani výživové doplnky spoločnosti Herbalife Nutrition. V práškovej forme na prípravu nápojov, ale aj vo forme tabliet zabezpečia prísun dôležitých vitamínov a minerálov (C, B, B12, kyselina listová, selén, zinok), prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy a k ochrane buniek pred oxidačným stresom. A keďže rôzne zloženie výživových doplnkov potrebujú ženy a rôzne muži, produkty ako ušité na mieru si v ponuke Herbalife Nutrition nájde každý. Jednoduché užívanie a skvelé príchute sú samozrejmosťou.