Ako na správne odstránenie starých náterov a prípravu povrchu na nový náter

Správne odstránenie starého náteru a dôkladná príprava povrchu. To sú dva základné faktory k tomu, aby ste dosiahli dlhodobú trvácnosť nového náteru.

Pri natieraní kovových povrchov je dôležité začať dôkladnou prípravou povrchu. Farba na plech, farba na železo či farba na zárubne totiž dobre priľnú iba na čistý a správne pripravený podklad. Tento článok vás prevedie celým postupom správnej prípravy povrchu pred nanesením nového náteru.

Hovoríme to stále – príprava povrchu JE dôležitá

Príprava povrchu pred nanesením nového náteru je často podceňovaným krokom, ktorý však výrazne ovplyvňuje výsledný vzhľad a životnosť náteru. Bez správneho očistenia a odstránenia starého náteru ten nový nebude držať pevne a čoskoro sa začne odlupovať alebo praskať. Hladký a čistý povrch zabezpečuje aj rovnomerné krytie a krásny výsledok.

Kovové povrchy, ktoré nie sú dostatočne pripravené, môžu rýchlo podľahnúť korózii a poškodeniu. To znamená, že investícia do náteru by mohla vyjsť navnivoč. Správna príprava povrchu vyžaduje odstránenie odlupujúceho sa náteru, očistenie hrdzavých miest a ich ošetrenie vhodným náterom.

Pokiaľ chcete dosiahnuť naozaj trvácny výsledok, venujte pozornosť aj hrdzi. Povrchová hrdza sa dá prekryť základným náterom, zatiaľ čo hĺbková hrdza si vyžaduje penetračný náter. V prípade, že tento krok zanedbáte, môže dôjsť k oslabeniu náteru a nutnosti opätovnej aplikácie oveľa skôr, ako by bolo potrebné.

Krátky návod na správne odstránenie starých náterov

Pred nanesením nového náteru je dôležité povrch dokonale pripraviť. Tu je niekoľko základných krokov, ktoré vám pomôžu zabezpečiť, že nový náter bude dokonalý.

Skontrolujte stav povrchu

Pred začatím odstránenia náteru skontrolujte povrch a identifikujte miesta, kde sa náter odlupuje alebo kde sa objavuje hrdza. Zamerajte sa najmä na hrdzavé fliačky a poškodené časti, ktoré bude potrebné podfarbiť a ošetriť základným alebo penetračným náterom.

Odstráňte odlupujúci sa náter

Na odstránenie starého náteru použite drôtenú kefu, škrabku alebo brúsny papier. Sústreďte sa na miesta, kde sa náter odlupuje a uistite sa, že odstránite všetky uvoľnené kúsky. Odporúčame riadne odstrániť všetky odlupujúce sa staré nátery a hrdzu.

Zbrúste povrch

Po odstránení starého náteru povrch dôkladne prebrúste, aby ste sa zbavili všetkých nerovností a hrdze. Brúsením získate hladký povrch, ktorý zlepší priľnavosť novej farby a predĺži jej životnosť. Pri brúsení používajte ochranné pomôcky a chráňte sa pred prachom.

Očistite a odmastite povrch

Po brúsení sa snažte odstrániť prach, mastnotu a ďalšie nečistoty. Použite vlhkú handričku alebo špeciálne čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty. Povrch tak bude úplne čistý a pripravený na nanesenie náteru.

Naneste základný alebo penetračný náter

Ak máte na povrchu hrdzavé miesta, ošetrite ich základným alebo penetračným náterom v závislosti od hĺbky hrdze. Povrchovú hrdzu stačí ošetriť základným náterom, zatiaľ čo hĺbková hrdza si vyžaduje penetračný náter.

Nechajte povrch vyschnúť

Pred nanesením novej farby nechajte základný náter dôkladne vyschnúť. Správne vyschnutie zaistí dobrú priľnavosť vrchnej vrstvy a vy tak dosiahnete dlhotrvajúci a kvalitný výsledok.

Pripravte povrch ako profesionál!

Príprava povrchu je nevyhnutná pre dosiahnutie kvalitného a trvácneho výsledku. Sústreďte svoju pozornosť na dôkladné odstránenie starého náteru, ošetrenie hrdze a aplikáciu základného náteru. Sme presvedčení, že iba správne pripravený povrch zabezpečí, že nový náter bude pevný, rovnomerný a odolný voči poškodeniu.

Veríme, že s naším návodom zvládnete prípravu povrchu ľavou zadnou. Ak budete postupovať podľa týchto krokov, váš nový náter vydrží dlhšie a poskytne maximálnu ochranu pre kovové povrchy.