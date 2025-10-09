Ako by mal byť trezor na zbrane ukotvený, aby spĺňal bezpečnostné požiadavky?

Ak vlastníte strelné zbrane alebo muníciu, zákon č. 190/2003 Z. z. jasne stanovuje povinnosť ich bezpečne uložiť. Nestačí si teda len kúpiť trezor – rozhodujúca je aj jeho správna inštalácia a pevné ukotvenie. Nesprávne umiestnený trezor môže stratiť certifikovanú odolnosť a poisťovňa v prípade škody nemusí priznať plnenie.
Každý kvalitný trezor na zbrane má od výrobcu pripravené montážne otvory, ktoré určujú, kde a ako sa má upevniť. Najčastejším riešením je kotvenie do betónovej podlahy alebo nosnej steny pomocou oceľových skrutiek, hmoždiniek alebo chemických kotiev. Takýto spôsob zabezpečí, že trezor nebude možné jednoducho odcudziť. Ak by bol voľne postavený, zlodej by ho mohol odniesť z bytu a otvoriť mimo dohľadu. Pevné kotvenie je preto rovnako dôležité ako samotná konštrukcia trezoru.
Nie vždy je však možné kotviť trezor do stien alebo podláh, najmä v bytoch. V takýchto prípadoch sa využívajú alternatívne spôsoby: upevnenie do nábytku, kombinácia viacerých kotviacich bodov alebo voľba ťažšieho trezoru, ktorého hmotnosť sťažuje manipuláciu. Zákon síce presne nešpecifikuje technické detaily, ale cieľ je jasný – zabrániť ľahkému odcudzeniu zbraní a munície.
Pre maximálnu istotu sa odporúča využiť služby odbornej montážnej firmy. Skúsený technik posúdi podmienky priestoru, zvolí vhodné kotviace prvky a trezor profesionálne upevní. Navyše vystaví potvrdenie o montáži, ktoré môže byť užitočné pri kontrole polície alebo riešení poistnej udalosti.
Správne ukotvený trezor je základom bezpečného skladovania. Získate istotu, že vaše zbrane a munícia sú chránené pred zlodejmi aj pred administratívnymi komplikáciami. Investícia do odbornej montáže sa tak vždy vráti vo forme reálnej ochrany a legislatívnej istoty.