Problémy so suchou a popraskanou pokožkou trápia nejednu z nás. Tak, ako je pitný režim nevyhnutný pre fungovanie celého organizmu, rovnako dôležitá je ochrana kožnej bariéry. Ak je vaša pokožka v poslednom čase suchá, popraskaná a tvoria sa na nej šupinky, pravdepodobne trpíte dehydratáciou. Nejde o nič nezvyčajné, je prirodzené, že z pokožky sa vylučuje voda každý deň, no ak jej stratí viac ako prijme, je rýchlo suchá a nepríjemná na dotyk.

Dehydratovaná alebo suchá?

Dehydratovaná a suchá pokožka nie je to isté, aj keď ste si to možno mysleli. Suchá pokožka je typ pleti rovnako ako normálna, zmiešaná, mastná či citlivá. Tento typ produkuje menej mazu, takže koža je matná a drsnejšia. Vo všeobecnosti má genetickú príčinu, avšak vďaka správnej starostlivosti nezvykne robiť problémy. Naopak dehydratáciu pokožky spôsobujú vonkajšie faktory, životný štýl a pri nesprávnej starostlivosti ňou trpia všetky typy pleti.

Medzi príznaky dehydratácie patrí zvýšená citlivosť, pnutie a suchá pokožka najmä v okolí pier, nosa, brady a obočia. Pri dehydratácii môžete spozorovať aj výraznejšie vrásky, zmenu farby, nerovnomerný tón pleti, vysušené a popraskané ruky, prípadne aj suché nohy po holení. Popraskaná pokožka môže tiež štípať. Ako sa teda starať o dehydratovanú pokožku na tele a tvári?

1. Pite veľa vody

Tento bod by mal byť každému jasný, no opakovanie je matka múdrosti, keďže počas hektických dní sa určite stane aj vám, že zabudnete na dostatočný príjem vody. Voda pomáha udržiavať telo zdravé, hydratované, no vedeli ste, že pokožka je jedným z posledných orgánov, ktorý túto hydratáciu dostane? Denne vypite aspoň 8 pohárov vody a ak zvyknete zabúdať, nastavte si každú hodinu pripomienku.

2. Používajte prírodnú a šetrnú kozmetiku

Ak je u vás dehydratácia dlhodobý problém, pozrite sa, z akých produktov je vyskladaná vaša pleťová a telová denná starostlivosť. Hydratácia pleti sa zlepší ak bežné produkty s chemickým složením nahradíte prírodnými s obsahom kyseliny hyalurónovej, aloe vera, vitamínu E, kmeňových buniek z papyrusu, jojobového oleja a podobne. Spomenuté zložky udržiavajú v pleti vlhkosť, vyživujú ju do hĺbky, podporujú regeneráciu a zabraňujú vzniku vrások.

Najdôležitejšou súčasťou dennej rutiny pre všetky typy pleti sú hydratačné krémy – denný, nočný a očný krém. Po osprchovaní nezabúdajte ani na telové maslo, ktoré pokožku príjemne zvláčni, zrevitalizuje a upokojí po holení. Stavte na 100 % prírodné zloženie a zbavte sa podráždenia.

3. Nesprchujte sa v príliš horúcej vode

Horúca voda zbavuje pokožku ochranného filmu, zanecháva ju suchú, napnutú a citlivú. Ideálne je sprchovať sa v teplej, prípadne letnej vode, ktorá vás navyše osvieži a nabije energiou.

4. Doprajte si výživnú masku

Ako doplnok k vašej dennej starostlivosti o pleť začnite používať výživné masky, ktoré pokožke poskytnú koncentrovanú dávku kľúčových zložiek pre zlepšenie hydratácie. Okrem toho môžete pôsobenie masky spojiť s relaxáciou. Vyhraďte si minimálne jeden deň v týždni na rozmaznávanie sa a venujte si pár hodín na skrášlenie a rôzne domáce alebo profesionálne kozmetické procedúry.

5. Chráňte sa pred UV žiarením

Bez ochrany pred UV žiarením ani na krok! Pokožka, ktorá je často vystavená slnku časom stráca vlhkosť, elasticitu a skôr sa na nej začnú tvoriť vrásky, pigmentové škvrny či šupinky. Používaním krémov s SPF ochranným faktorom sa týmto problémom vyhnete a zastavíte predčasné starnutie.

Ak hľadáte kvalitnú hydratačnú starostlivosť o telo a pleť, kliknite na annemarieborlind.sk, kde nájdete výživné prírodné rady produktov pre všetky typy pleti!