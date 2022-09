Kúpiť si len tak ledabolo prvé turistické topánky, na ktoré natrafíte alebo si ich vyberať podľa ceny je čisté bláznovstvo. Uvedomte si, že v lese vás nečaká asfalt. Každý krok znamená nový typ terénu, každý nesprávny krok v nevhodných topánkach môže viesť k zraneniu členka alebo dokonca k pádu. Ak si neviete z ponuky obchodov vybrať, tak si položte nasledujúcich 5 otázok, ktoré vám výber turistickej obuvi uľahčia.

1. Hľadám pekné alebo funkčné topánky?

Predovšetkým dámy si vyberajú topánky podľa farby či strihu. Dámska turistická obuv známych značiek sa snaží vyjsť v ústrety všetkým módnym nadšencom, a preto v ponuke nájdete trendové farby s pútavými detailmi. Avšak dizajn by mal ísť vždy ruka v ruke s funkčnosťou. Sústreďte sa na šitie topánky, na materiál vrchnej časti, na to či má topánka membránu a akú má podošvu.

2. Naozaj potrebujem turistickú obuv?

Skutočne kvalitná turistická obuv nepatrí medzi najlacnejšie topánky. V prípade, že to s turistikou nemyslíte vážne, kúpte si lacnejšiu vychádzkovú obuv s mäkšou podošvou. Rátajte s tým, že takáto obuv nezvládne iný ako spevnený terén, ale na druhej strane ju využijete aj do mesta. Vychádzková, trailová turistická obuv je veľmi ľahká a má ohybnú podošvu.

3. Do akého terénu budem najčastejšie chodiť?

Turistické topánky sa vyrábajú do rôzneho terénu, podľa ktorého sa delia do kategórií. V prvej kategórii je už spomínaná trailová obuv. Druhú skupinu tvoria topánky s tvrdšou podošvou a mierne vyvýšeným strihom, ktorý čiastočne chráni členok počas miernych výstupov. Treková obuv má strih nad členok a stredne tuhú podošvu. S takýmito topánkami zvládnete aj mierne náročný terén. Na strmé kopce a celodenné výlety sa vyberte jedine s koženými pohorkami vyššieho strihu s tvrdou podošvou.

4. Aké ponožky budem do topánok nosiť?

Súčasťou topánok sú ponožky. Pri výbere turistickej obuvi majte na nohách ponožky, ktoré budete nosiť na túry. Trekové ponožky sa vyznačujú viacerými znakmi. Sú v prvom rade ušité tak, aby mali na prstoch čo najtenšie švy. Zvrchu sú tenšie ako zospodu a z vrchnej časti majú elastickú gumičku, ktorá drží ponožku na svojom mieste, ale netlačí.

5. Viem si topánky správne skúšať?

Keď sa pre kúpu turistickej obuvi rozhodnete, zamerajte sa na to, aby ste ju správne skúšali. Pravidlá sú tri: topánky sa skúšajú na obe chodidlá, topánky sa kupujú popoludní a po obutí je ich nutné preveriť pri chôdzi i výstupe. V obchodoch s turistickou obuvou by mali mať rampy, pomocou ktorých simulujete výstup do kopca.