5 faktov, ktoré by ste mali vedieť o snehových reťaziach

Snehové reťaze nepatria medzi obľúbené príslušenstvo motoristov. Takúto nálepku si vyslúžili hlavne kvôli komplikovanému nasádzaniu na kolesá. Napriek tomu musíte snehové reťaze v aute voziť vždy, keď sa v zime vyberiete do hôr. Aby ste sa s reťazami aspoň trochu skamarátili, je dobré o nich vedieť 5 základných faktov.

1. Nepatria medzi povinnú výbavu

Nemusíte ihneď utekať a reťaze kúpiť z obavy, že bez tejto pomôcky dostanete pokutu. Snehové reťaze nepatria medzi povinnú výbavu osobných automobilov. Problém môže nastať, keď sa dostanete do hôr na vyznačené územie zasypané snehom. V tomto prípade sa bez reťazí ďalej nepohnete.

2. Sú povinné v označených úsekoch

Snehové reťaze na osobné vozidlá sú povinné v úsekoch, ktoré sú označené dopravným značením. Pozor na to, že môže ísť aj o prenosnú značenie. Preto sa nespoliehajte na to, že daný úsek horskej cesty poznáte a značka sa na tomto úseku nenachádza. O akú značku ide? O značku C14 s názvom Použiť prostisklzové reťaze. Na modrom podklade sú vyobrazené pneumatiky so snehovými reťazami. Za touto značku na zasneženej vozovke len zimné pneumatiky nestačia, musíte mať reťaze na hnacej náprave.

3. Kupujú sa podľa veľkosti pneumatík

Snehové reťaze kúpite nielen na osobné vozidlá, ale tiež ako reťaze na dodávky, SUV alebo nákladné vozidlá. Pri kúpe reťazí sa riaďte ich rozmermi. Overte si tiež nosnosť snehových reťazí a u kovových reťazí hrúbku ôk. Niektoré vozidlá majú priestor medzi podbehom a behúňom tak úzky, že klasické, oceľové reťaze nie je možné na kolesá inštalovať.

4. Vyrábajú sa z rôznych materiálov

V zásade sa snehové reťaze delia na kovové, textilné a chemické. Najviac účinné a najpredávanejšie sú oceľové snehové reťaze. S týmito reťazami dosiahnete maximálnu trakciu kolies v hlbokom snehu i na ľade. Odporúčame vám investovať do kovových reťazí s rýchloupínacím systémom. Ak do hôr jazdíte len občas, vystačíte si s textilnými reťazami. Chemické reťaze v spreji sú len krajným a dočasným riešením zvýšenia trakcie.

5. Vyžadujú opatrné riadenie vozidla

So snehovými reťazami je možné jazdiť po snehu alebo po ľade. Na holom asfalte hrozí zničenie reťazí, pneumatík i diskov. Testy pneumatík tento fakt potvrdili. S nasadenými snehovými reťazami smiete jazdiť maximálne 50 km/h. Po ich inštalácii sa nedá spoľahnúť na citlivé elektronické zariadenia vo vozidle, napríklad na snímač tlaku pneumatík.