Zakladanie s.r.o. v roku 2025: najčastejšie otázky a odpovede

Stojí pred vami veľký krok v podobe začiatku podnikania? Najlepšou voľbou pre podnikanie je založenie eseročky – spoločnosti s ručením obmedzeným. Proces zakladania spoločnosti je administratívne náročnejšia úloha, s ktorou ruka v ruke prichádzajú rôzne otázky. Na najčastejšie z nich sa pokúsime odpovedať v nasledujúcich riadkoch.

Ako prebieha zakladanie s.r.o.?

Proces zakladania s.r.o. pozostáva z niekoľkých krokov. Ak ste v administratíve zdatnejší, dokážete si so založením poradiť aj sami resp. s pomocou notára. Lepším rozhodnutím je vybrať si na internete firmu, ktorá vie, ako na lacné založenie s.r.o.. Základnými krokmi pri zakladaní spoločnosti sú:

Výber obchodného mena – jedinečný a nezameniteľný názov spoločnosti

Určenie sídla spoločnosti – bytový i nebytový priestor

Výber predmetov podnikania – získanie živnostenského oprávnenia

Vypracovanie zakladateľských dokumentov – spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina

Zápis do obchodného registra

Registrácia na daňovom úrade

Aké sú náklady spojené so založením s.r.o.?

Otázkou nie je len to, ako založiť s.r.o., ale tiež koľko vás to bude stáť. V roku 2025 sa poplatky súvisiace so založením spoločnosti zvýšili. Najvyššou položkou je poplatok za zápis do ORSR – 220 €. Podľa množstva zapísaných živností sa odvíja cena za živnostenské oprávnenie – voľné živnosti online sú bezplatné, inak 7 €, viazané a remeselné živnosti zapísané elektronicky stoja 11 €, inak 22 €. K týmto poplatkom si musíte prirátať aj overenie podpisov u notára. Je preto na mieste uvažovať o založení s.r.o. cez firmu alebo kúpiť ready made s.r.o..

Potrebujete na založenie s.r.o. základné imanie?

Od roku 2016 nie je povinné vložiť základné imanie na osobitný účet v banke. Potrebujete však vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov spoločníkov. Správcom môže byť jeden zo zakladajúcich spoločníkov.

Ako dlho trvá založenie s.r.o.?

V optimálnom prípade trvá založenie s.r.o. približne 10 pracovných dní. Na zápis do obchodného registra si počkáte cca. 5 dní. Ak potrebujete podnikať rýchlo, zamerajte sa na kúpu predpripravených eseročiek určených na predaj.

Čo vás čaká po založení s.r.o.?

Po založení spoločnosti vás čaká ešte niekoľko zákonom daných povinností. Musíte si aktivovať elektronickú schránku pre komunikáciu s úradmi. Povinná je tiež registrácia na daňovom úrade. Podnikanie formou s.r.o. so sebou nesie aj povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

Založenie s.r.o. je proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu a znalosť aktuálnych predpisov. Odporúčame konzultovať postup s odborníkmi alebo využiť služby špecializovaných spoločností na zakladanie firiem.