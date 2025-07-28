Bezpečnostná expertíza s Cortex XDR: Prevention, Analysis and Response

Kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a organizácie čelia čoraz sofistikovanejším útokom. Preto je dôležité mať efektívne nástroje na detekciu, prevenciu a reakciu na incidenty. Spoločnosť ALEF Training Center, v spolupráci s autorizovaným školiacim partnerom Consigas, vám prináša intenzívne školenie Cortex XDR: Prevention, Analysis and Response. Tento trojdňový kurz vám umožní plne pochopiť a efektívne využiť riešenie Cortex XDR od spoločnosti Palo Alto Networks na ochranu vašej organizácie pred najmodernejšími hrozbami.
Prečo absolvovať školenie Cortex XDR?
Toto školenie je navrhnuté pre profesionálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí chcú:
- Porozumieť architektúre a komponentom Cortex XDR.
- Naučiť sa nasadiť agentov a správne konfigurovať politiky bezpečnosti.
- Efektívne pracovať s konzolou Cortex XDR, vyhľadávať hrozby a vykonávať opatrenia na ich elimináciu.
- Získať praktické skúsenosti s analýzou incidentov a reakciou na hrozby.
Vďaka kombinácii teoretických poznatkov a praktických laboratórií sa naučíte, ako implementovať Cortex XDR na prevenciu, detekciu a reakciu na viacstupňové útoky bez súborov, ktoré využívajú škodlivý softvér a exploity.
Obsah školenia
Školenie pokrýva všetky aspekty Cortex XDR, vrátane:
- Architektúry a hlavných komponentov riešenia.
- Správy a konfigurácie Cortex Data Lake.
- Aktivácie Cortex XDR, nasadenia agentov a práce s konzolou.
- Analýzy behaviorálnych hrozieb a pokročilej detekcie.
- Správy pravidiel BIOC a IOC na ochranu pred neznámymi hrozbami.
- Reakcie na incidenty, triage výstrah a vyšetrovania hrozieb.
- Implementácie Host Insights na detekciu a správu zraniteľností
- Práce s Cortex XDR Query Builder na hĺbkovú analýzu incidentov
Pre koho je školenie určené?
Tento kurz je ideálny pre analytikov kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných inžinierov a špecialistov na bezpečnostné operácie (SOC), ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti o XDR technológiách. Predchádzajúce skúsenosti s podnikovou bezpečnosťou sú výhodou.
Špičkoví školitelia
Školenie vedú odborníci s bohatými skúsenosťami z reálnych bezpečnostných projektov a medzinárodnými certifikáciami. ALEF Training Center v spolupráci s Consigas garantuje vysokú úroveň výuky, ktorá kombinuje teóriu s reálnymi scenármi a príkladmi z praxe.
Prihláste sa ešte dnes!
Získajte vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na ochranu vašej organizácie pred sofistikovanými kybernetickými hrozbami. Zaregistrujte sa na školenie Cortex XDR ešte dnes a posuňte svoju expertízu v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vyššiu úroveň.
Nevyhovuje vám žiadny z termínov alebo máte otázky? Kontaktujte nás a dohodneme sa.