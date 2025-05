5 vecí, bez ktorých na túru do hôr radšej nechoďte

Hory sú krásne, ale vedia byť nevyspytateľné. Počasie sa mení v priebehu minút, značenie nemusí byť vždy jasné a aj jednoduchý výlet sa môže zmeniť na náročnú skúšku. Práve preto je dobrá príprava základom každej bezpečnej túry. Nie je potrebné niesť na chrbte celú domácnosť. Stačí niekoľko kľúčových vecí, ktoré môžu rozhodnúť o vašom komforte, zdraví a úspešnom návrate domov.

1. Funkčná a kvalitná obuv

Zabudnite na tenisky či mestské poltopánky. V horách vás čakajú nerovné chodníky, kamene, korene, výšľapy a zostupy. Práve preto sú turistické topánky nevyhnutnosťou. Poskytujú oporu členkom, tlmia nárazy a zaisťujú priľnavosť na rôznych povrchoch. Nesprávna pánska a dámska turistická obuv je jednou z najčastejších príčin zranení na túre. Ak chcete prejsť trasu bezpečne a bez bolesti, kvalitná turistická obuv je skutočne nevyhnutná.

2. Oblečenie do každého počasia

Aj keď ráno svieti slnko, o pár hodín sa situácia môže otočiť. Do batoha si vždy zbaľte ľahkú vetrovku, nepremokavú bundu a náhradnú vrstvu na zahriatie. Funkčné materiály sú ľahké, skladné a výborne odvádzajú vlhkosť. Chrániť sa pred prehriatím aj premoknutím je kľúčové pre pohodlie a zdravie.

3. Mapa, navigácia alebo turistická aplikácia

Hory vás môžu zlákať mimo značky a nie každý chodník vedie tam, kam si myslíte. Aj v známych lokalitách sa oplatí mať pri sebe mapu, offline navigáciu alebo overenú aplikáciu s GPS. Výpadok signálu nie je výnimkou, ale bežným javom. Strata orientácie býva častým dôvodom horských záchranných akcií.

4. Voda a energetická rezerva

Hydratácia je nesmierne dôležitá. Vezmite si dostatočné množstvo vody. Ideálne aspoň 1,5 litra na osobu. V horúcom počasí pridajte 1 liter navyše. K vode pribaľte pár trvácnych snackov, ktoré dodajú energiu, napríklad orechy, tyčinky, sušené ovocie. Nejde o piknik, ale o istotu, že pri náhlom vyčerpaní budete mať čím doplniť silu.

5. Základná lekárnička a telefón

Nehody sa stávajú aj skúseným turistom. Malá lekárnička so sterilnými náplasťami, obväzom, dezinfekciou a liekmi proti bolesti či alergii by mala byť súčasťou každého batoha. Rovnako aj mobilný telefón s nabitou batériou, ktorý je v núdzi často jediným spôsobom, ako privolať pomoc. Nikdy však nezabúdajte na to, že bezpečnosť začína vo vašej hlave. Buďte predvídaví a snažte sa realisticky odhadnúť svoje fyzické možnosti, časové intervaly a rátajte vždy s rezervou.