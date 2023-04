Mnohí motoristi už prezuli pneumatiky a mnohí prezúvanie odkladajú. Tento rok to vyzerá tak, že druhá skupina motoristov jedná rozumnejšie. Posledné výkriky zimy v podobe snehových prehánok môžu prezuté vozidlo odstaviť v garáži. Nech už patríte ku skupine rýchlych motoristov alebo motoristov váhajúcich, budete musieť pneumatiky po výmene uskladniť. Dali ste ich na balkón? Robíte veľkú chybu. Naše tipy vám pomôžu pneumatiky uskladniť tak, aby sa nepoškodili.

1. Kam s pneumatikami po prezutí

Sezónne pneumatiky nepatria na terasu, balkón alebo do iných exteriérových priestorov, a to ani lacné pneumatiky. Ak chcete, aby vám pneumatiky slúžili čo najdlhšie, uložte ich na leto či zimu do krytej miestnosti. Môže ísť pokojne o garáž, ale dávajte pozor na teplotu v garáži a tiež na vlhkosť. Ideálnym priestorom pre uloženie pneumatík je pivnica alebo sklad v pneuservise.

2. Aká je správna teplota pre uskladnenie

Ako sme spomínali, dôležité je, aby bola v miestnosti primeraná teplota. Čo znamená primeraná teplota? Pneumatiky si zachovajú všetky svoje vlastnosti v priestoroch, kde sa teplota pohybuje od nula do plus 20 stupňov. Skladovanie pneumatík podľa uvedených podmienok je rovnako dôležité ako meranie tlaku, s ktorým vám pomôže snímač tlaku pneumatík.

3. Čo pneumatikám škodí najviac

Počas uskladnenia dbajte na to, aby pneumatiky stáli či ležali na suchom a čistom podloží. Na zemi sa nesmú nachádzať oleje alebo chemické látky. Overte si či na pneumatiky nebudete svietiť slnko. Pneumatiky nepokladajte do blízkosti tepelného zdroja alebo na miesto, ktoré je vlhké. Ak pneumatiky na zimu neprezúvate, pretože máte dve vozidlá, dofúkajte ich na vyšší tlak a raz za dva týždne posuňte vozidlo o pár centimetrov. Týmto spôsobom predídete deformácii. Pneumatiky pretáčajte aj v prípade, že sú uložené na sebe alebo stoja na zemi.

4. Momenty tesne pred uskladnením

Do skladu nepatria pneumatiky, ktoré sú znečistené. Kamienky zapichnuté v dezéne jemne odstráňte kefou. Blato a iné nečistoty zmyte z behúňa pomocou tlakovej hadice. Pneumatiky a poprípade ráfiky vysušte. Pred uložením pneumatík do vakov označte ich polohou (pravá zadná atď.). Sezónnou výmenou predných za zadné pneumatiky predĺžite ich životnosť. Označenie pneumatík a ich výmena na nápravách je kľúčovým faktorom rovnomerného ojazdenia.

5. Ako uložiť pneumatiky do skladu

Pneumatiky sa ukladajú rôznym spôsobom v závislosti od toho, či sú na ráfikoch, alebo ráfiky nemajú. Pneumatiky s ráfikom môžete zavesiť alebo ich uložte nad seba. Pneumatiky bez ráfiku položte jednu vedľa druhej.