5 dôvodov, prečo sa oplatí kúpiť ATV do väčšej záhrady

Štvorkolka sa stále častejšie nachádza aj v garážach majiteľov veľkých záhrad a pozemkov, ktorí objavili jej praktickú stránku. Vďaka kompaktným rozmerom, vysokej obratnosti a možnosti pripojenia rôzneho príslušenstva sa z nej môže stať celoročný pomocník. Tento pomocník vám ušetrí hodiny práce a zníži fyzickú námahu. Prečo sa oplatí mať v záhrade štvorkolku?
1. Rýchlosť šetrí čas
Vo veľkej záhrade či sade môže prechod z jednej časti pozemku do druhej trvať niekoľko minút. Často sa stane, že danú trasu musíte prejsť niekoľkokrát denne. Štvorkolka tento čas výrazne skracuje – pomôže vám skontrolovať ovocné stromy, zavlažovanie alebo stav záhonov. Štvorkolka zvládne aj nerovný terén, mokrú trávu či štrkové cestičky bez toho, aby ste sa museli trápiť dlhými presunmi pešo. V praxi to znamená, že namiesto 30-minútovej obchôdzky zvládnete kontrolu v priebehu pár minút a môžete sa venovať ďalším úlohám.
2. Jednoduchá preprava nákladu
Kto má väčší pozemok, vie, že preprava hnojiva, kompostu, mulču či záhradného náradia je časovo náročná. V takýchto situáciách oceníte úžitkové štvorkolky can am, ktoré majú nákladnú korbu. Pri zbere jabĺk či orechov z veľkého sadu preveziete plné debny rýchlo k domu alebo do skladu bez toho, aby ste sa namáhali s fúrikom. Okrem úrody zvládnete prepraviť aj stavebný materiál pri úpravách záhrady.
3. Údržba porastov a trávnika bez námahy
Štvorkolka sa dá premeniť na malý záhradný traktor pomocou doplnkov, ako sú vlečné kosačky, prevzdušňovače alebo valce. Vďaka tomu môžete kosiť rozsiahle trávnaté plochy rýchlejšie a rovnomernejšie. Po kosení je možné k ATV pripojiť zberač trávy alebo vozík na odvoz lístia. Pre tých, ktorí pestujú lúčne kvetiny a bylinky, sa je možné štvorkolku využiť na šetrný zber či transport na sušenie.
4. Pomocník počas celého roka
ATV nie je len stroj na leto. Na jar pomôže s rozvozom osiva, hnojiva a závlahových hadíc, v lete pri údržbe kvetinových záhonov či zbere ovocia. Jeseň je ideálna na odvoz lístia, konárov po zrezaní stromov a prípravu záhrady na zimu. V zime sa štvorkolka s radlicou zmení na rýchly a obratný pluh, ktorý zvládne odhŕňať sneh z chodníkov či prístupových ciest bez toho, aby ste museli použiť veľký traktor.
5. Prispôsobí sa vašim potrebám
Ponuka príslušenstva pre štvorkolky je široká od jednoduchých vozíkov a nosičov na drevo cez postrekovače a rozmetadlá až po špeciálne držiaky na náradie. To znamená, že ATV môžete prispôsobiť podľa aktuálnych prác. Táto univerzálnosť zabezpečí, že štvorkolka nebude stáť nepoužitá. Pozor však na správny výber štvorkolky. Zlý krok zaručene nespravíte, keď štvorkolku vyberiete a zostavíte na tejto stránke: https://www.brp-world.com/sk/sk/nakupne-nastroje/customise-your-own-off-road.html