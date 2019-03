PZP musí mať každý, kto vlastní nejaký dopravný prostriedok, s ktorým sa chce pohybovať po cestnej komunikácii. A každý chce určite na poistení ušetriť a zbytočne nepreplácať. Keďže na Slovensku momentálne poskytuje povinné zmluvné poistenie 12 poisťovní, zorientovať sa vo všetkých ponukách môže byť zdĺhavé a namáhavé a aj tak nemusíte nájsť tú najlepšiu a zároveň najlacnejšiu poistku. Pre uľahčenie existuje tzv. online kalkulačka PZP uzavripzp.sk, ktorá porovná ponuky všetkých poisťovní a zobrazí vám výsledky spolu s cenou a všetkými podmienkami na jednom mieste. Poistenia si tak jednoducho porovnáte a môžete ho hneď aj online uzavrieť. Zdá sa vám to príliš jednoduché a očakávate za tým nejaký háčik? Nemusíte sa obávať.

Povinné zmluvné poistenie online a najlacnejšia cena, skutočne?

Niektorí ľudia, predovšetkým tí starší, sú zvyknutí na osobný kontakt, myslia si, že na pobočke si dokážu vybaviť najlacnejšie poistenie. Technológiám buď nedôverujú úplne alebo len majú strach, že osobne si dokážu vybaviť zľavu a pod. Nemusíte sa však vôbec obávať, online kalkulačka zaráta do výslednej ceny všetky zľavy, ktoré sa vás týkajú. Niektoré poisťovne dokonca poskytujú zľavu, ak si uzavriete poistenie online.

Ceny povinného zmluvného poistenia sa každý rok menia a každá poisťovňa inak zvyšuje ceny. Každá zverejní svoje cenníky koncom októbra s platnosťou na nasledujúci kalendárny rok. To preto, aby si klienti v dostatočnom predstihu naštudovali podmienky a mohli sa rozhodnúť či už pre predĺženie pôvodnej poistnej zmluvy alebo sa rozhodnú uzavrieť PZP u iného poskytovateľa.

Aj keď existujú určité štatistické faktory, ktoré vplývajú na cenu povinného zmluvného poistenia, každá poisťovňa k nim pristupuje individuálne a každá ich inak pretaví do konečnej ceny za poistku. Medzi tieto základné faktory ovplyvňujúce cenu poistenia patrí:

škodový priebeh vodiča,

tiež jeho vek,

miesto bydliska,

čo sa týka auta, tak je to hlavne:

výkon a objem,

niektoré poisťovne už prihliadajú aj na značku a model vozidla.

Medzi tie najdôležitejšie môžeme jednoznačne zaradiť predchádzajúci škodový priebeh vodiča. Ak jazdíte bezpečne a bez nehody, na poistení ušetríte. Každá poisťovňa však inak pristupuje k bonusu, resp. malusu, a teda u každej poisťovne môžete získať aj inú cenu. Väčšina poisťovní už dnes nechce dokladovať škodový priebeh a postačí jej len vaše prehlásenie vo forme čestného vyhlásenia.

Má PZP online naozaj toľko výhod?

Určite. Veď si to zrátajme. Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia online je jednoduché, pohodlné, rýchle a dostupné. Jednoduché, keďže vám stačí vedieť pár základných údajov, ktoré proste vyplníte do online formulára. Ak by ste si aj nevedeli s niečím rady, môžete si pomôcť s vysvetlivkami pri jednotlivých krokoch, prípadne môžete nejasnosti konzultovať prostredníctvom chatu či emailu. Pohodlné, pretože si jednoducho vyložíte nohy vo svojom domove a môžete si porovnať ponuky. Nemusíte nikam chodiť či navštevovať všetky pobočky. Rýchle, pretože systém vygeneruje výsledky naozaj za pár sekúnd. Najviac času vám tak zaberie vyplnenie formulára online kalkulačky. Ale ani to netrvá dlho. PZP online je dostupné, pretože vám stačí mať len pripojenie na internet, nemusíte nikam chodiť. Aj ďalšia komunikácia s poisťovňou už prebieha len prostredníctvom emailu a zaplatiť za poistenie môžete tiež prostredníctvom internetbankingu.

Takže vidíte, že uzatvorenie povinného zmluvného poistenia nie je nič ťažké a má množstvo výhod. Online kalkulačku PZP dokonca môžete využiť len na porovnanie jednotlivých ponúk poistenia, nikto vás nenúti zákonné poistenie hneď aj uzavrieť. To môžete urobiť aj oveľa neskôr.

Je to bezpečné?

Viacerí sa možno obávajú, či je takéto poistenie bezpečné, najmä čo sa týka zneužitia osobných údajov. Nemusia sa však obávať. V súčasnosti je táto téma veľmi citlivá a tak aj jednotlivý prevádzkovatelia online kalkulačiek poistenie sú pod drobnohľadom. Musia sa všetci samozrejme riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Využívané sú aj bezpečnostné certifikáty a šifrované kódy pre väčšiu bezpečnosť. Obavy teda určite nie sú na mieste.